果粉注意！日前市調機構公布3月全台最熱銷手機排行榜，傑昇通信將於今（22）日開始至4/25推出熱銷榜單限時快閃折扣，於全台傑昇通信門市購買榜單上指定機型，包含蟬聯冠軍寶座的Apple iPhone 12（128G）與iPhone 12 Pro Max（128G）、Samsung Galaxy A42（6+128G）、OPPO Reno 5及A73最高現折5,000元，等於產品下殺61折。

傑昇通信熱銷機型推薦。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信表示，一上市就蟬聯冠軍的Apple熱銷新機iPhone 12（128G）原價28,500元，現折3,110元，只賣25,390元；連同Apple春季發表會上宣布的最大驚喜，iPhone 12、iPhone 12 mini最新紫色，新機預購自即日起同步展開，果粉只要至任一傑昇通信門市留下基本資料與想購買的iPhone型號，最高現省2,010元的現金折扣再加贈200元配件購物金。

另一個亮點則是有平價5G生力軍的Samsung Galaxy A42（6+128G），也是自上市後便常在熱銷榜上出現，近期更蟬聯安卓最賣機型冠軍寶座，因此傑昇通信再度啟動門市快閃折扣活動，凡於全台傑昇通信任一門市購買Galaxy A42（6+128G），原價12,900元，折扣後只要7,990元，最高可省5,000元，等於下殺61折，購機再送200配件購物金、抽Apple Watch S3等多項好禮。

除了Apple、Samsung的優惠折扣，本次進榜的OPPO Reno 5、A73 5G也下殺逾3千，今年的新機Reno5誠意滿滿，不僅機身輕巧，加上實用的一體成型AI四鏡頭配置，傑昇通信門市快閃折扣活動期間，原價為14,990元，折扣後最便宜11,990元就到手；另一款螢幕有90Hz高流暢體感的平價機種OPPO A73 5G，原價9,990元，現折3,800元，破盤價6,190元就能入手。

除了手機，傑昇通信力挺中華職棒樂天桃猿棒球隊，只要憑樂天桃猿揮出安打的活動廣告，至全台傑昇通信門市購買任一款樂天桃猿聯名手機殼，即享有85折優惠，全系列商品只在傑昇通信門市獨家販售，可把握機會購入。

(科技)