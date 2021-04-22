老屋問題多，無論漏水、壁癌、管線老舊等問題，處理起來動輒都得大翻修。昨（21）日，就有Dcard網友為此所苦，住在一戶2樓、15年房屋裡的他，近來快被老舊廁所給逼瘋，不是馬桶半夜噴屎尿，就是排水管大噴發，請專業師傅來都搞不定，每天一早，整間房子瀰漫濃厚的屎尿、臭水溝味，一再刷新屋主「三觀」，他甚至開始焦慮，直言「很怕我睡到一半我旁邊都是屎」，叫人看了也跟著憂心忡忡！

15年老屋的廁所半夜炸屎尿，讓屋主苦不堪言。（摘自《Dcard》）

透過Dcard貼文我們可以得知，該屋主15年的老房，1年多前就出現問題，好比馬桶有波波聲、半夜水下不去等，可告知社區管委會都未即時處理，結果恐怖的麻煩來了，本月11日，原PO起床發現「廁所地上都是屎」，遂趕緊請來通馬桶師傅幫忙，研判可能「排氣」出了問題；事隔2日，社區主委也請來懂蓋房子、懂管線的專家，初步判定是排氣、堵塞或化糞池滿了造成的問題。

於是原PO當日就請他們來處理，結果一通就通30尺的馬桶，挖出「有毛巾、有類似電線的東西，一堆奇怪的東西」，但馬桶通是通了，整間房子「屎味＋阿摩尼亞味＋水溝味」仍揮散不去，就算原PO搬出各種香氛都沒用。

更慘的是，本周二（20日）半夜，原PO家廁所再度失控，臭味襲捲而來，讓他「一開廁所整個傻眼」，趕緊連絡大樓警衛，請他留言通知社區主任。隔日專業人士再通馬桶60尺，形容起當時情況，原PO表示「我媽說師傅邊用邊噁要吐的聲音，真的很臭」，還說師傅又清出一大堆離奇東西，表示可能「之前樓上有人通馬桶但這個掉在裡面」。

經歷一番波折，文末原PO仍顯得很不安，覺得類似的事還會再發生，因為師傅說過這問題得從主管線處理，可能還需要請到水刀車，而且社區所有花錢事都要經過管委、區委、監委等層層同意，繁瑣流程讓原PO驚恐的說「我很怕我睡到一半我旁邊都是屎」。

對此，網友看了其隨文附上的現場照也不禁表示「太恐怖了有夠雖（台語的倒楣）」、「隔著圖片都好像可以聞到味道了」，由此可見，難以迅速根除的居家問題著實讓人煩惱！

(中時新聞網)