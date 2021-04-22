台南市立安南醫院院長林聖則感謝300-D1區台南博愛獅子會捐助25萬給醫院添購4頂災難醫療帳篷。（程炳璋攝）

台南市立安南醫院災難醫療隊2015年成立，有馳援0206台南大地震維冠大樓、2018年花蓮大地震雲門翠堤大樓的救難醫療經驗，數次救難中曝露裝備簡陋問題，300D-1區台南市博愛獅子會22日捐贈經費添購4頂災難醫療帳篷，便利隊員現場搭建搶救中心。

經過0206台南大地震事件，台南市擁有3支醫院成立的醫療救難隊，分別是成大醫院、奇美醫院與安南醫院，其中成醫、奇美為教學中心等級醫院，設備資源豐富，安南醫院隊伍設備相對缺乏。

安南醫院麻醉科醫師蘇翔與急診部主任符凌斌不僅是醫療救難隊成員，同時身兼獅子會員，兩人有感災難醫療隊缺乏精良設備，向獅子會反應立刻獲捐助25萬添購4頂醫療等級帳篷。

蘇翔表示，安南醫院災難醫療隊39人，已出隊12次（含演習），卻因缺乏經費，隊員每次都背著一般露營用帳篷到現場搭建搶救中心，攜帶笨重，使用空間不符醫療需求。新式災難醫療帳篷輕便，內部還有分區，包括輕傷的綠區、較嚴重的黃區及最嚴重的紅區，是比較正式的設備。

除了添購新式帳篷，災難醫療隊過去前往災區時，總是依靠消防局救難隊員車輛搭載，未來將再添購專業用車輛，提升醫療隊員機動性，自行開車抵達災難現場。

安南醫院院長林聖哲表示，安南醫院災難醫療隊成員每年都有7天公假接受災難訓練，還將過去救難豐富經驗寫成論文，發表在國際期刊。

300D-1區區台南市博愛獅子會會長王俊憲表示，好友1家4口在2015年命喪倒塌的台南維冠大樓，他在現場看見成大、奇美與安南醫院3支醫療救難隊，以安南醫院的設備相較不足，萌生捐款念頭，認為有足夠備配才是維持救災能量的必要條件。

(中時 )