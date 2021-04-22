被評選為世界最美車站之一的美麗島站，位處捷運紅、橘線交會處，擁有得天獨厚的地理環境，高捷委由墨凡公司以「城市中心休憩站」的概念進行商場改建，暫名為「美麗島廣場」，整體空間將以人文氛圍設計改造招商，讓旅客能在悠閒舒適的空間內欣賞世界知名公共藝術「光之穹頂」，以及高捷以互動投影、雷射光雕的方式打造的「鳳翼天翔」體感展演。

美麗島站將規劃設置250個公共座位，以「輕食、重食、主題」三大類別進行招商，類別為針對休憩型態的需求，如職人咖啡、精緻甜點烘焙、早午餐、飲料冰品、台日式職人料理、定食館與義式餐廚等，其他主題類型則包含質感生活用品、茶餐廳與主題特色店等。期望能提供市民朋友一個「休憩、交誼、交流」的休憩中心，更期許與高捷公司一同讓高雄人找回過往地下街的舊時回憶。

高捷全線共173間販賣店，出租率8成5，商店營業種類多元，讓捷運不只是大眾運輸事業，更是結合都市發展，成為民眾生活圈中提供各類食衣住行育樂服務的好所在。美麗島站以「光之穹頂」聞名，是高雄捷運雙線轉乘、規模居首的站體，站內總不乏各種族群的身影，高捷公司亦期盼與商場經營團隊共同合作整體規劃捷運車站之商業空間，打造全新大高雄捷運商場，也期待對高雄有展望熱情與共鳴的品牌加入本合作案，共創高雄市中心人文環境的地方文化價值。

(工商 )