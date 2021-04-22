台北市觀光傳播局轄管的台北廣播電台，由於節目「公民總主筆」主持人朱蕙蓉被抓包屢邀民眾黨人士進行談話，明顯公器私用，違反行政中立原則。觀傳局今赴市議會教育委員會進行專案報告，指朱蕙蓉已被暫停履約3個月，但藍綠議員狂轟懲處過輕，還爆料朱對外放話3個月後回來主持時「要邀陳玉珍」，台長陳慈銘最後允諾會與朱正式解約。

「公民總主筆」行政不中立問題從去年中旬延燒至今，台北市長柯文哲日前認錯，指公家電台應有黨政分際，觀傳局則暫停朱蕙蓉的錄製、播送3個月，但未講明是否撤換主持人，也透露是否會讓朱恢復主持，引爆議員怒火。

觀傳局今進行「台北廣播電臺未秉持中立原則檢討改進作為」專案報告，內容提及朱各黨派都邀請過，非如外界質疑淪為特定政黨宣傳工具，也說電台將根據勞務採購契約第9條要求朱暫停履約3個月，經調整節目內容後才能恢復履約。

議員汪志冰批評，電台各項契約內容明確，但顯然觀傳局並未落實，讓「一顆屎」壞了台北電台聲譽，質疑朱因為「柯友友」，觀傳局才揣測上意，導致該做的都沒有做，讓台北電台成為民眾黨文宣部，對不起納稅人，還打擊電台同仁整體士氣。

劉奕霆、陳慈銘則解釋，去年5月已請節目督導對朱進行口頭警告，去年9月、10月也有發函宣導行政中立原則。但汪拍桌反問，既然去年已勸導3次，朱今年卻依然故我，觀傳局卻未有實質懲處行動，跟本失職，「你們根本是顧忌柯文哲，才不敢動這人。」

議員江志銘則說，未落實行政中立就是執行不當，應懲處身為負責人的台長以示決心，若劉奕霆無法做出適當懲處，也該視為嚴重疏失。強調朱為特定政黨宣傳已踩紅線，公民總主筆的周三時間儼然成為「民眾黨時間」，應永遠禁止朱再主持節目才是負責任的具體作為。

議員鍾佩玲也批，觀傳局罰則不痛不癢，她翻閱過往的台務、內部稽查紀錄，在優缺點部分幾乎都寫「無」，甚至出現「主持人聲音甜美」一語。陳慈銘則說，寫「無」是因被抽查的那集並未違反標準，但鍾則反批「1年52集都沒超過標準，運氣這麼好？」

議員許淑華則要求退回該報告，更爆料朱對外放話，說3個月後回來要邀請國民黨立委陳玉珍。議員戴錫欽也酸，原來朱想用500塊來封國民黨的口，強調國民兩黨不是因沒被邀請才跳腳。議員鍾沛君則說，依電台統計，朱節目收聽率相當高，但收聽率高並非不檢討的原因，如果台北電台存在目的是作為公民電台，就不該讓朱為所欲為，甚至將風向帶到國民兩黨。

議員簡舒培更轟，柯既然覺得節目內容不妥，觀傳局竟還不將朱撤職，甚至把責任推到台長身上，但朱是「柯友友」，還仗勢她丈夫是民眾黨中常委，根本不鳥台長，電台乾脆改成民眾黨之聲算了。

面對議員連番猛轟，陳慈銘最終允諾會依電台勞務採購契約第16條規定，在今日送出與朱解約的簽呈，劉奕霆則說「電台怎麼簽我們就怎麼簽」。主席簡舒培最後宣布，將退回該專案報告，並於1個月內重提書面包告，劉奕霆與陳慈明也須自請處分，並終止與朱的契約。

(中時 )