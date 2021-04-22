《英雄聯盟》歐洲大師春季賽(European Masters Spring)作為歐洲各國聯賽的主戰場，來自歐洲各地的新銳選手，等著在大師賽的舞臺上一展身手，並期待能朝更高級別的職業聯賽邁進。本季共有16支隊伍參賽，這些隊伍被分為A、B、C、D等4組，各組4支隊伍會先在組內進行雙循環的BO1(一局定勝負)比賽，並由各組戰績最好的2隊晉級8強淘汰賽。

本周五(4/23)迎來D組第2輪的6場賽事，以下先介紹D組4支參賽隊伍的來歷及第1輪賽事的戰績，再提供相關的投注建議讓大家參考：

KC戰隊：來自法國聯賽(LFL)的冠軍隊伍，今年春季賽有征戰經驗豐富的打野選手Clinkrof及上路選手Adam兩人出色的表現，KC戰隊以例行賽13勝5敗的戰績，在強隊林立的LFL中排名第1；季後賽冠軍決賽更是以3：0拿下例行賽排名第2的MSFP戰隊，這也讓KC成為本次歐洲大師春季賽的冠軍大熱門。本次在D組第1輪的比賽中，KC不負眾望取得3戰全勝的成績，如無意外將能順利晉級8強賽。

沙爾克04進化：來自德國超級職業聯賽(PRM Pro Division)的沙爾克04進化(S04E)，今年春季季後賽敗給柏林國際(BIG)後取得第3名的成績，要從入圍賽(Play-In)開始打起；而順利晉級正賽的S04E，目前在D組取得1勝2負的成績，和BTXL、皇家貝提斯形成3搶1的局面。

BTXL戰隊：來自北歐冠軍聯賽(NLC)的冠軍隊伍，今年春季季後3場比賽，BTXL僅輸掉1局比賽；最終決賽更是以直落3擊敗費南帝克上昇(FNC.R)，拿下冠軍，與FNC.R同樣是歐洲冠軍聯賽(LEC)隊伍的二軍，BTXL也算是替一軍XL戰隊討回了面子。本次在D組第1輪的比賽中，BTXL取得1勝2負的成績。

皇家貝提斯：來自西班牙超級聯賽(SuperLiga)的隊伍，今年春季賽在中路選手Miniduke的帶領下，例行賽以11勝7敗、排名第3的成績進入季後賽並一路打進冠軍決賽，可惜最終以0：3敗給UCAM戰隊。本次在D組第1輪的比賽，皇家貝提斯取得1勝2負的成績。

接下來D組第2輪的6場比賽，先推薦前2場比賽的投注建議(如下表)給大家參考，至於剩下的4場比賽，大家可依各隊的當天的表現，再調整投注方式及資金分配，若發現支持的隊伍狀態不錯，可考慮加碼投注他們接下來的2場比賽；若發現隊伍的表現不如預期，也可反手投注他們的對手。

D組前2場比賽的投注建議

(中時新聞網)