台大系統3校於110學年度將實施16+2週的方案，並調整行事曆，第1學期提前至今年9月開學、明年1月放寒假，並規劃111學年度推動每學期上課16週。

台灣師範大學近日決議通過110學年度行事曆，開學日將提前至今年9月1日，同為台灣大學系統成員的台灣大學、台灣科技大學也已各自通過校內會議，3校將同步實施，將是大學首度與全國中小學同一週開學。

台灣師範大學教務長劉美慧今天向媒體說明，台大系統3校學生可相互選課、修課，甚至跨校修輔系，因此縮短上課週數和提前開學的行事曆皆同步，經台大系統協定，110學年度將延續實施16+2週的方案，111學年度也朝每學期上課16週的方向規劃，希望有利於接軌國際學制，並研議推動第3學期。

劉美慧提到，16+2週方案並非是讓老師把18週的課塞到16週，而是請老師精簡課程，為強化學生自主學習能力，學期最後2週將由教師彈性運用，可安排線上或非同步學習、自主學習進行專題研究、探究與實作或實習等。

劉美慧表示，歐美許多國際一流大學每學期上課約15週，台灣的大學確實上課週數相對較長，且坐在教室時間越長不代表學習效果越好，因此學校請教師重現檢視並精簡課程，如教師認為課程內容太多，很難在16週內上完，也可和系上討論，增加學分數和每週上課節數或分成上、下學期授課。

台大系統3校也決議110學年度調整行事曆，第1學期開學日提前至今年9月1日，期末考時間為今年12月15 至21日，明年1月5日寒假開始；第2學期2月14日開學，期末考時間為明年5月30至6月3日，6月20日暑假開始，畢業典禮也將提前於明年5月21日舉行。

劉美慧指出，111學年度台大系統也規劃改為每學期上課16週，暑假將規劃為第3學期，讓學生有機會與業界連結、參加企業實習、到海外交換、打工，甚至規劃提早畢業，課程會以安排產業實習或選修課為主，至於是否要收費，還需要進一步討論。

劉美慧提到，111學年度上課16週的方案和行事曆已通過校內行政會議，待通過校務會議後會再送教育部，預計明年3、4月可知道結果；111學年度行事曆尚未確定，如實施16週方案，有可能提前2週結束學期並放假，但考量新的考招制度，也可能會再微調開學日期。（編輯：陳清芳）1100422

(中央社)