許多民眾會到台北市就醫，但卻常常碰到住宿問題，伊甸基金會近期啟用「淡水愛心棧」服務，未來將以弱勢戶為優先，提供遠地就醫病友免費住宿服務，目前全台伊甸共有四個棧點，分別位於台北市南海路、新北市淡水區、台中市北區雙十路以及高雄市鹽埕區提供免費住宿服務。

台北市前社會局局長、愛心房東曹愛蘭分享說，定居美國的妹妹罹患帕金森氏症，平常僅由居家服務員到宅協助備餐，行動不便的她大多時間都躺在床上躺著，無人打理。因不捨妹妹過著沒有尊嚴的生活，便將妹妹接回台灣照顧，為方便妹妹至馬偕就醫與外出活動，在淡水區購置電梯大樓，並將居住環境進行簡易修繕，以妹妹的視角檢視動線，為其加裝扶手、改造浴室，也增添照明設備，為妹妹打造無障礙的生活空間，安心養病。

但2年前，曹愛蘭妹妹逝世，因此曹愛蘭決定將淡水電梯大樓的房子，無償提供伊甸作為愛心棧使用，讓從遠地前來就醫的病友免去舟車勞頓的辛苦，在友善的無障礙空間獲得充分的休息。

伊甸表示，愛心棧讓房舍得到愛心最大值的運用，幫助因醫療資源限制，需長期且頻繁的至外地就醫病友免去往返奔波的疲累，也減少因交通與住宿費用所產生的經濟負擔。

伊甸基金會邀請更多愛心房東的加入，一起讓病友們感受到「家」的溫暖。有任何需求或疑問，歡迎來電洽詢02-2230-6670分機3208、0905-531-526。

(中時 )