據媒體昨(21日)公布最新政治人物聲望民調指出，民進黨多位大咖在支持度上紛紛下跌，這讓前立委林濁水相當憂心，表示總統、副總統、閣揆、台南和高雄市長等5人聲望全都重挫，警訊強烈，民進黨不能等閒視之。

根據《TVBS》公布針對13位全國主要政治人物，包含總統、副總統、行政院長、立法院長、衛福部長、六都市長、前總統及政黨主席進行聲望調查，了解全國民眾對他們近期表現的評價，結果顯示，侯友宜以滿意度達74%，排名第一，其次依序為衛福部長陳時中的66%、台中市長盧秀燕的51%、桃園市長鄭文燦的50%、台北市長柯文哲42%等。

蔡英文和黃偉哲同得41%並列第六；第八名為行政院長蘇貞昌的39%，高雄市長陳其邁為38%排名第九；副總統賴清德為36%排名第十；國民黨主席江啟臣為33%排名第十一；立法院長游錫堃為32%名列十二；前總統馬英九聲望為31%排名第十三。

林濁水今日在臉書中指出，在該民調中，柯文哲的名次大幅躍進，從去年第10名竄升至第5名。針對柯文哲和半年前有什麼不同？林濁水分析，很明顯至少這半年來很少聽到他罵台獨、民進黨和蔡總統了。

另外，並列第6名的為蔡英文和黃偉哲，但蔡去年還排在第3名，今年聲望直接下滑1成，可能與這段期間發生開放萊豬、藻礁公投和疫苗問題等政策爭議有關。進一步發現，蔡英文在20到29歲的支持下滑15個百分點，以及60歲以上的支持下滑13個百分點，相對明顯重挫。蘇貞昌聲望則下滑近1成，名列第8名。

林濁水認為，民進黨在這次的民調中，總統、副總統、閣揆、台南和高雄市長等5人聲望全都重挫，警訊強烈，民進黨不能等閒視之。

(中時新聞網)