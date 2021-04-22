近來屢屢傳出紙箱缺貨，甚至近期農用紙箱大幅缺貨、行政院因而協調優先供應農用紙箱，為了因應急單需求，經濟部在今年3月提出希望可以讓「紙漿、紙及紙製品製造業」適用勞基法36條（七休一）第4項但書，希望「因非可預期性或緊急性之需求，並符合每年申請例假調移次數不得超過 12 次」，預估會影響逾4萬勞工。

經濟部評估意見指出，因應新冠肺炎疫情影響急單需求疫情初期造成恐慌導致國人大舉搶購民生物資；後期國際原物料管制、全球宅經濟爆發，及各產業復甦，再加上農產品產季，讓包裝用紙、紙箱需求量大幅提高；但卻因為法令無法安排產線加速生產，一時之間市場面臨短缺，供不應求的情況，希望能配合訂單及產線運作，適度調整工時模式，以解決產業所面臨包裝用紙與紙箱短 缺困境。

勞工意見表示，員工都希望領加班費，希望法規不要過渡僵硬，能保留彈性，讓勞資雙方可透過勞動契約協議。

資方則說，新冠肺炎疫情控制得宜後，恐造成爆炸性消費，進而提升整年度紙箱需求量；農果箱需求即將進入大月，期望法規鬆綁案能盡速提報勞動部通過；我國出口量接連破紀錄，包裝用紙箱供不應求。

此外，包括永豐餘、正隆、榮成等7家業者則申請在「因應天災、事變或突發事件」及「勞雇雙方協商調整班次期間」可以適用勞動基準法第34條（輪班間隔）第2項但書，預估影響4000名勞工。

勞動部將在27日邀集專家學者討論此事。

(中時 )