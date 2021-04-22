改編自療癒系暢銷小說的《一杯熱奶茶的等待》。（台灣電影起飛大聯盟提供）

李心潔、李康生、柯震東三金組合演出的愛情電影《鱷魚》。（台灣電影起飛大聯盟提供）

楊丞琳、吳可熙、丁寧共同演繹的驚悚片《靈語》。（台灣電影起飛大聯盟提供）

國片今年票房預料將更上層樓！據文化部影視局報告指出，國片去年上映共計71部，總票房達8.77億。今年一開春更勢如破竹，除《角頭：浪流連》、《當男人戀愛時》接連破億外，截至昨天4／21日為止，國片總票房更是來到6.3億，已達去年國片總票房的七成。再加上接下來有《靈語》、《期末考》、《轉彎之後》、《咒》、《月老》、《鱷魚》、《一杯熱奶茶的等待》、《一家之主》以及動畫片《諸葛四郎－英雄的英雄》等片陸續登場，將以不同類型及故事，持續攻佔觀眾眼球，2021國片總票房可望將突破10億大關，再飆創新紀錄！值得一提的是，在這一波票房持續帶動之下，也誕生了陳淑芳、鄭人碩、邱澤、許瑋甯、曾敬驊、陳昊森等億萬票房明星，卓越表現成為不同世代的國片中堅。

國片票房勢如破竹，成軍9個月的「台灣電影起飛大聯盟」，成效幾以立竿見影形容。「台灣電影起飛大聯盟」去年夏天在文化部影視及流行音樂產業局指導下成立，並發起「國片起飛一起拚」活動，成功串聯22部國片聯合造勢，氣勢一飛衝天，除吸引更多國片加入，更形成極強烈的看國片氛圍。該執行委員會主席吳明憲表示，「國片起飛一起拚」已成功將觀眾帶進戲院，不僅在沒有好萊塢電影下，以優異票房穩定了台灣電影產業。其帶動的國片熱潮，即使好萊塢電影逐步回檔，威力更不減反增，今年不到4個月就以6.3億，達到去年國片總票房的七成，國片發威實力不容小覷。他並樂觀指出，2021國片總票房可望突破10億大關！

台灣電影今年一開春票房便勢如破竹，除《角頭：浪流連》、《當男人戀愛時》接連破億外，高質感好口碑的《緝魂》也有不俗成績。值得注意的是，國片接下來類型更是琳瑯滿目，單是驚悚類型片就有：由《麻醉風暴》副導演蘇皇銘執導，楊丞琳、吳可熙、丁寧共同演繹的驚悚片《靈語》；由《打噴嚏》導演柯孟融執導、備獲觀眾期待的最新驚悚力作《咒》。文藝親情片則有由鮑起靜、寇世勳、柯佳嬿主演的電影《一家之主》；以及橫掃美國西雅圖影展、阿根廷布宜諾斯艾利斯影展，由陳淑芳、藍葦華扮祖孫感人演出的《期末考》。更有耗時三年製作，台灣漫畫家葉宏甲經典漫畫IP動畫電影《諸葛四郎－英雄的英雄》。

「台灣電影起飛大聯盟」在文化部影視局支持下，執行的「國片起飛一起拚」計畫至今，持續整合了台灣電影與跨界資源，並展現台灣電影產業的團結、努力及成果。目前加入的28部國片中，除前述驚悚、親情及動畫等類型外，愛情及喜劇也將是吸睛焦點，接下來更將推出：由魏德聖監製、香港新銳導演黃千殷執導、張庭瑚、顏卓靈主演的《轉彎之後》。由李心潔、李康生、柯震東三金組合演出的愛情電影《鱷魚》；以及改編自療癒系暢銷小說的《一杯熱奶茶的等待》，預計都將為國片再創高峰。歡迎觀眾現在加入「國片起飛一起拼」臉書粉專，第一手掌握國片及明星動態的最新資訊。

(中時 )