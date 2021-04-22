一年一度的司諾克世界錦標賽（簡稱司諾克世錦賽）本週正在英格蘭如火如荼決戰中，司諾克世錦賽無論是賽事歷史、重要性、影響力、賽事規模、世界排名積分到總獎金都是首屈一指，可說是撞球界的「華山論劍」，但人人有希望，個個沒把握，高手過招只要稍有閃失，就可能拱手讓出勝利。

首屆司諾克世錦賽在1927年舉辦，已經有94年歷史，本屆世錦賽總獎金高達2,395,000英鎊，冠軍獨得50萬英鎊，冠軍球手也可獲得50萬世界排名積分，無論是奬金和世界排名積分都是司諾克巡迴賽中最高。賽事的規模同樣是巡迴賽中最大，世界排名前16的好手直接進入正賽，另外128名職業和受邀的業餘選手參加資格賽，決出16名球手進入正賽。32名球手在第一輪正賽打19局10勝、16強和8強採用25局13勝、4強為33局17勝、決賽甚至分兩天舉行，採用35局18勝，是巡迴賽所有賽事中最長的決賽局數。

近3年的世界司諾克巡迴賽，31歲的英格蘭名將川普（Judd Trump）佔據半壁江山，18-19賽季贏得4座冠軍，其中包括「三大賽」中的大師賽和世錦賽兩項重要獎盃；19-20賽季雖然沒有大賽冠軍進帳，但6個巡迴賽冠軍仍傲視群雄；本季（20-21）川普依然威風八面，7次打進決賽拿下5座冠軍，不過「三大賽」的英國錦標賽敗給澳洲球手N.羅伯森（Neil Robertson），近2年都未能在「三大賽」封王，可見司諾克大賽競爭激烈，奪冠元素除了球技外，頭腦加上運氣也缺一不可。

說到運氣，45歲的英格蘭名將歐蘇利文（Ronnie O'Sullivan）認了本季運氣最背的第二名，相信沒有人敢認第一。歐蘇利文本季5次打進決賽無一倖免全數落敗，北愛爾蘭公開賽以7-9不敵川普、威爾斯公開賽更是在搶尾局才以8-9輸給北愛爾蘭球手喬丹布朗（Jordan Brown），成就對手職業生涯首座巡迴賽冠軍。

歐蘇利文目前世界排名第2僅次於川普，雖然已年屆45歲，但仍被公認是當今世上最佳司諾克球手之一，他生涯共打出15次一桿滿分，共贏得20次「三大賽」冠軍，兩項紀錄暫時無人能破。雖然本季仍沒有冠軍進帳，但5次進決賽也只比7次的川普略少，而且歐蘇利文的大賽經驗無人可比，4.25倍的奪冠賠率不失為一個好選擇。

除了歐蘇利文，今年2冠2亞的N.羅伯森（賠率5.5倍）已有大賽冠軍加持，表現也相當穩定，在3月底的巡迴錦標賽決賽，以10比4橫掃歐蘇利文封王，由於兩人分居上下半部籤表，如果交手必然是決賽，而晉級路上的最大敵人，正是當今球王川普。21歲的中國小將顏丙濤今年異軍突起搶走大師賽冠軍，生涯首個巡迴賽冠軍就是三大賽無疑是打了一劑強心針，他在首輪也以10-6淘汰了英格蘭球手古爾德（Martin Gould），18倍的奪冠賠率可視為冷門之選。

(中時新聞網)