黑衣人衝入警局打警察、砸電腦事件被PO在臉書。（照片來源：翻攝自Facebook／靠北警察）

台北市松山分局15日遭大批黑衣人衝入打人鬧事，警方高層僅以「不慎碰撞」為由處理，直到今天曝光才查辦。對此，國民黨立委魯明哲今在立院質詢時，質疑松山分局長林志誠的女兒，就在內政部長徐國勇的部長室工作，警政署是基於壓力才把案件壓到今天。對此，徐國勇證實，林志誠的女兒確實是辦公室秘書；警政署長陳家欽則說，他沒有壓力。

北市松山分局督察組一名教官，本月15日酒後回分局途中，疑與路人起爭執發生衝突遭追打，該名教官躲回分局，但黑衣人無視員警，逕自衝進所裡叫囂，並破壞分局樓下中崙派出所的值班台電腦。隔天，傳出警方高層低調處理，對於電腦遭破壞解釋為「不慎碰撞」，引來基層員警質疑，透過社群平台公開這起事件，抨擊警方高層「看來是想壓下來」。

對此，松山分局長林志誠今出面表示，他也是昨天晚上才知道這件事，是派出所所長延誤報告。由於事件是發生在本月15日，警政署卻遲至今日才對外表示將徹查，讓涉入其中的人士背景，引發外界關注。

對此，民進黨立委莊瑞雄今質詢內政部長徐國勇、警政署長陳家欽時，就質疑說，警察局被十幾個黑衣人闖進去，結果警方事後卻說這是一般民眾在嗆聲，「哀，這裡面都會有文章的啦，我不相信警察局可以容許這些黑衣人這麼囂張，跑到警察局來去自如，電腦要砸爛就砸爛，有這種事情？」

國民黨立委魯明哲質詢時則先是暗示說，黑衣人當天衝的地方是松山分局，不是一般的派出所，結果松山分局長林志誠卻拖了6天才出來講，部長、署長你們覺得這樣合格嗎？

陳家欽表示，經部長指示，他已交代台北市警察局不能容忍這種事情，必須重新調查，若有違法一定嚴辦。

魯明哲接著就說，分局長是認為這是小事情，可以隻手遮天，還是有什麼事情呢？「林志誠分局長我是不認識，但署長，你呢？你會不會有壓力？」陳家欽回應，「沒有壓力，該怎樣就怎樣」。

但接著，魯明哲就明白表示，「部長，林志誠的女兒，是不是在你的部長室？」對此，徐國勇連忙說「我沒有任何壓力」。

魯明哲追問「我是問林志誠的女兒，是不是在你的部長室？」徐國勇才證實說，「是，她是我辦公室的秘書沒錯，但是沒有壓力，不會有壓力。」「我跟委員說，我處理事情，不會有對方是誰的問題，不會有壓力，該怎麼處理就怎麼處理。」

對此，魯明哲說，這件事影響非常大，到底松山分局為何要押著案件5、6天，背後有什麼事情必須好好調查。徐國勇則重申，「該調查就調查」。

(中時 )