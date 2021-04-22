勞工們辛苦了！義大遊樂世界為慰勞辛苦打拚的勞工們，針對今年五一勞動節，推出門票優惠活動，自4/30到5/2為止三天連假期間，勞工揪團到樂園遊玩，只要出示勞工身分證明，即可享「雙人同行，第二人51元」的超值優惠，等於雙人原價1,798元的門票只要950元，現省848元，快趁假日把握機會，連玩三天享超值門票。

每個月來義大，都有不同驚喜！義大遊樂世界4月為兒童月，即日起至5/2為止，購買580元學童票，搭配一名750元優惠全票，即加贈100元商品餐飲抵用券；在充滿繽紛色彩的園區內拍照打卡，按讚數第一名可獲得價值近4千元的滑步車，第二、第三名則可獲得自動身高測量器，且只要超過150個按讚數就會有精美小禮物。

接續兒童月的歡樂氛圍，義大遊樂世界在5月一開始的五一勞動節，推出「雙人同行，第二人51元」的超值門票優惠。全台勞工可以一票玩到底，在全新遊行「牛仔大冒險」中，跟著花車表演及外籍舞者的特技舞蹈秀，感受熱鬧歡騰的派對氣氛；在擁有超過1,800席的豪華觀眾席、媲美國家級劇院的「義大皇家劇院」，欣賞毫無冷場的「舞動青春SHOW」國際級表演，更是豐富視覺饗宴。

而且，義大遊樂世界多種招牌遊樂設施，可以讓辛苦一整年又不能出國的勞工們暢快尖叫，把累積的壓力瞬間拋到腦後！其中全台知名的超人氣設施「極限挑戰」，有全球唯一的U型滑板，搭乘時享受120秒的向上衝破天際、再向下俯衝，高空中俯瞰觀音山美景，下降時體驗心跳加速的刺激快感，一直受到極度歡迎。

想要感受沁涼暢快的刺激體驗，可以搭乘全台最高的高速俯衝式噴水遊樂設施「飛越愛情海」，在三頭龍的環伺下緩緩上升，穿過火山後再急速向下衝，短短240秒內可以極度釋放壓力。透過今年全新升級的「全台唯一飛行雙劇院」，可欣賞台灣19處美景，還能飛躍世界五大洲，讓勞工們平常的煩惱與壓力全隨之消逝。

除了義大遊樂世界，也可以到義大Outlet mall走走逛逛。義大Outlet mall是全國首創「品牌直營」的outlet mall，也是全台唯一擁有全室內購物空間的outlet，匯集超過700個品牌，提供全年2折起的折扣優惠。位於Outlet中庭的「羅馬天幕」，以義大利特萊維（Travi）噴泉為原型打造，浪漫又舒適的購物空間彷彿置身歐洲。

此外，南台灣海拔最高的義大摩天輪，每座透明景觀冷氣車廂可容納8人，搭乘一圈約為18分鐘，夜間更有128種炫麗燈光秀，搭乘義大摩天輪置身215公尺高處，能將大高雄美麗景致盡收眼底。一旁義大皇家酒店、天悅飯店提供五星級的頂級住宿設施，不論何時到義大世界，都給顧客從購物、住宿到樂園「一站式滿足」的旅遊享受。

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