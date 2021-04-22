母親節來臨，引爆子女送禮熱潮，「保健食品」成為熱搜關鍵字！【健康優購網】營養師林品蕎表示，訴求腸道保健的「益生菌、膳食纖維」、行動靈活的「膠原蛋白」、視力保健的「葉黃素」和增強活力的「必需胺基酸」為五大必備營養保健成分，有機會熱銷。

林品蕎表示，隨著年紀增長，特別是久坐、少運動、上班壓力大的女性上班族，便秘的狀況十分普遍，小腹便便體態橫向發展困擾。建議可以補充「益生菌」「膳食纖維」保健食品，來改善腸道菌叢生態，維持消化道機能。並搭配飲食與運動雙管齊下！即使是走路半小時，都能消耗近100大卡的熱量，又能促進代謝。

但有些媽媽們，走起路來會覺得關節卡卡不舒服！林品蕎表示，這是年紀增長退化問題，多維持日常運動習慣，避免快速退化或肌肉無力的程度！也可適時補充含膠原蛋白、葡萄糖胺或軟骨素的保健食品，來減少不適感。

至於有慢性疾病，如糖尿病、三高疾病的媽媽們，飲食均衡、適量運動更是不能少！選擇營養價值較高的食物，如白甘薯、花椰菜、菠菜、酪梨、莓果、堅果、鮭魚等，都是不錯的選擇。此外，若常覺得疲倦，也可以補充含「必需胺基酸」的食品，如「滴雞精」、「鱸魚精」、「黑蒜精」等來增強活力！

營養師也提醒，正值母親節各大電商通路都在大力促銷顧媽媽健康的保健食品，但在選擇時一定要看清產品標示，選擇有健字號或SNQ品質認證的產品，並在有信譽的通路購買才有保障！

(工商 )