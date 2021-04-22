皮蛋身世曝光！農委會在臉書發文表示，皮蛋是利用鹼性物質滲入使蛋白凝膠化製成的，並不是馬尿做的，引起網友熱議，而立委賴品妤則留言分享皮蛋吃法，意外讓網友戰成一團，有些人誇她內行懂吃，但也很多人無法接受攪和在一起的吃法，直呼這根本是邪魔歪道。

行政院農委會官方臉書發文解開「皮蛋」的身世之謎，皮蛋是利用鹼性物質滲入，使蛋白凝膠化，一般使用生石灰或氫氧化鈉等鹼性物質，加上食鹽、紅茶汁或其他促進凝膠化的鹽類物質混合調成浸漬液，將蛋投入浸漬液或調成泥漿塗敷蛋殼而熟成。一般多是用褐色菜鴨「畜試三號」產的蛋做加工。

許多人都曾聽過皮蛋是馬尿做的傳言，對此，農委會闢謠揭開皮蛋身世，引發網友討論。（圖／翻攝自農委會臉書）

農委會表示，皮蛋的英文是「century egg」，有百年蛋、千年蛋的意思，因為外國人初次看到黑漆漆的皮蛋時，認為這一定是因為儲存很長的時間，才導致蛋變成黑色，因此千年蛋的由來便是如此。

不少網友分享小時候都曾聽過「皮蛋是馬尿做的」傳言，「我小時候同學的爸爸都跟他講說，皮蛋是馬尿做的，結果這個傳聞搞的我們班上沒人敢吃皮蛋」、「我爸也是這樣講的，所以我小時候都不敢吃，好像老一輩人都這樣說」、「 我到現在還活在這陰影下不敢吃」、「原來大家都聽說過」。

立委賴品妤則在留言處指出「皮蛋豆腐一定要先絞爛！」讓網友看了戰成一團，有人認為她很內行、懂吃；但也有許多網友無法接受，直呼這是「邪魔歪道」、「我要報警」、「你是異教徒」、「秒變嘔吐物」。

(中時新聞網)