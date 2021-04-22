C.羅納度（Cristiano Ronaldo）本季在尤文圖斯看起來不太開心，他常常因球隊輸球，或是自己沒進球而大發雷霆，例如脫掉球衣怒扔、咆嘯吞黃牌等行徑，都讓外界對他有所質疑，外國記者媒體也紛紛對他表示不滿，認為這些行為不是個領袖該有的，毫無運動家精神，也讓外界猜測今夏他是否會因此離開尤文圖斯。

而在今天爭議一幕又上演，尤文圖斯在主場以3-1擊敗了帕爾馬，這也是C羅傷後復出首次先發出戰，不過他今天表現低迷，全場5次射門都沒進，另外失分也要算在他頭上，賽中在防守對方自由球時，C羅和三位隊友排成人牆，但當對方往球門一踢時，就唯獨C羅沒有起跳，球就那麼剛好從他頭上飛過應聲入網，而比賽尾聲他還發了脾氣，遭到裁判黃牌警告。

Cristiano Ronaldo in the wall... 😅 pic.twitter.com/iezZpf9w1E — ESPN FC (@ESPNFC) April 21, 2021

這還不是他第一次排人牆沒起跳，歐冠淘汰賽時他也因此害到球隊，當時排人牆的他用背身閃躲，讓球從他胯下穿過，此舉也引來許多名將抨擊，成了眾矢之的。另外上週尤文圖斯戰勝熱那亞後，C羅表現也出現爭議，儘管他們獲勝，但這位36歲戰將在賽後似乎並不高興。他將球衣扔在地上然後衝進球員走道，義大利老將托尼(Luca Toni)認為，已五次獲得金球獎的他沒留在場上與隊友慶祝是不對的。

他還說道：「在我看来，這樣扔球衣毫無風度可言，他甚至都沒轉過頭看球僮，臉上毫無笑容，一句話都不說。」他繼續說道，「他先扔了國家隊隊長袖標，然後又扔球衣，下一次他會扔什麼？讓我們拭目以待吧！」看來本季C羅情緒管理真的有問題，也許接下來他在球場上的一舉一動都會被拿著放大鏡檢視，他可能要多注意自己的言行舉止了，畢竟他可是世界足壇的超級球星之一。

(中時新聞網)