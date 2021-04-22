台灣特有的特斯拉概念股和蘋果概念股，架構起台灣電動車產業在全球市場的氣勢，歐美專業團隊組成的Mosaic Venture Lab，即將在台灣成立1億美元的創投基金，大力推動台灣電動車產業，扶持新創團隊以共同發展全球產業供應鏈。

這是第一個國際創投基金在台灣公開鎖定電動車產業，多面向投資台灣以及國際的新創團隊。名為「Movtec Mobility Fund I」的基金，目標將投資20-25家新創公司，並藉由Mosaic Venture Lab與頂級汽車製造商（OEM）的鏈結來輔導這些新創團隊，培養出台灣資本市場的電動車領域獨角獸為目標。

Mosaic Venture Lab 22日宣布，與台灣重量級金融機合作，將成立全新的電動車創投基金-Movtec Mobility Fund I，共同募資1億美元，計劃在未來的七年，投資台灣以及國際的新創團隊，藉由台灣強大的供應鏈體系共創下一代的智能車載系統（Cabin intelligence）、聯網汽車（V2X）與電動化（Electrification）。

Mosaic Venture Lab的共同創始人Volker Heistermann強調，台灣眾多上市公司多在特斯拉供應鏈和蘋果供應鏈，也有完整和靈活的半導體聚落，歐洲許多國家也非常欽佩台灣供應鏈的靈活性、快速的反應與解決問題的能力。

Volker Heistermann表示，Movtec Mobility Fund I的管理團隊在與歐洲汽車製造商（OEM）定義標準與制定戰略路線圖的同時，也將與台灣的供應鏈製造商（ODM）合作，利用台灣在硬體方面的優勢解決全球產業問題，這些優勢也將會是新一代軟體，逐步整合到未來硬體進步的必要前提。

(工商 )