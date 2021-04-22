20歲藏族小鮮肉丁真因「野性與純真並存」的高顏值爆紅，還擔任了家鄉四川甘孜州理塘縣的旅遊大使，為家鄉帶來大筆觀光財，給人單純大男孩的印象，爆紅後他的一舉一動都受到關注，日前瘋傳一組他出席活動的照片，完全零修圖的真面目掀起熱議。

丁真因一段7秒影片知名度大開，畫面中他和另一名藏族男孩騎馬在沙漠中奔馳，純真又野性的模樣讓無數女性融化，竟然造成1.3億觀看次數，讓他在短短2周內爆紅，然而前陣子他卻負評連環爆，被抓包當眾抽菸，又指他不但已婚，還對感情不忠出軌，甚至出現包養一說，讓純真形象破滅。

丁真在短短兩周內就爆紅。(圖/翻攝自丁真微博)

對此，丁真工作室立刻澄清闢謠，似乎沒有影響到他的高人氣，依舊是活動行程滿檔，日前微博上就瘋傳一系列丁真在活動現場的照片，還標榜完全沒有濾鏡和修圖，只見照片中他身穿合身西裝，戴著招牌耳墜，頭髮也難得抓起造型，經過精心打扮更顯立體深邃的五官。

丁真的西裝照讓網友陷入瘋狂。(圖/翻攝自丁真微博)

修過的圖和原圖幾乎沒有差別。(圖/翻攝自丁真微博)

這組照片曝光後，讓不少網友紛紛直呼，「不愧是千萬網友選出來的男人」、「又純又野」、「這是要走娛樂圈了嗎」、「生圖比官圖還好看」、「丁真不愧是民選帥哥，氣質舒展絲毫不怯場！」、「丁真真人超可愛」、「看看，我就說確實沒有被埋沒的帥哥！」、「耳墜配上西裝有種特別的野性反差」。

(中時新聞網)