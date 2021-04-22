香港政府早前安排兩班專機接載滯英港人回港，合共約600個機位。其中一班從倫敦希斯路出發的航班昨日(21日)下午出發，今日(22日)凌晨4時半抵達香港。全機乘客必需到青衣華逸酒店隔離檢疫21天，並在抵港第7、12、19天接受檢測。至今早8點做右，抵港乘客陸續出機場大廳，乘搭旅遊巴前往酒店，有抵港乘客表示，花了3萬港元買商務客位，才順利購票回國，直言好貴。

據港媒報導，今早上8點左右，乘坐指定航班的港人陸續推著行李，步出機場大廳，沿途的工作人員都穿上全套個人防護裝備，並用蒸氣消毒機為乘客消毒行李。抵港乘客趙小姐表示，「好疲倦，過程挺順利，不過要走很多路」，她原定12月返港，但因疫情需要改期，指定航班的機票很快被一掃而空，她無奈花了3萬港元買商務客位，坦言「真的好貴」。

由國泰航空營運的兩班英國返港指定航班，在本月8日起接受預約購票時，網頁開放後一度顯示服務器錯誤，無法購票，且機票價格極高，只是單程經濟客位已索價909英鎊，即大約9,700港元（台幣35114元），但所有機票仍在2小時內被搶購一空，不少港人批評國泰發「災難財」，國泰回應時「自認倒霉」，並指該兩班分別在本月21日及28日營運的指定航班已售罄。

(中時 )