新北市淡水區李姓夫妻將新生3個月女嬰交給謝姓夫妻照顧，2019年2月19日緊急送醫，經醫師診斷有顱內出血傷害，後經多次開腦手術仍有癲癇、失明，負責照顧的謝男、謝妻遭過失致重傷起訴，士林地院開庭2人均稱沒有動手，完全不知情，氣得李母當庭痛批「認識你們後，人生從此變態」，你們晚上睡得著嗎！

並未領有保母執照的謝姓夫妻，前年1月18日開始，每周星期一到五，全天照顧女嬰。謝男證稱，2月17日星期日晚間，自李家接回女嬰，2天後，也就是19日晚間8點多，謝妻外出倒垃圾，自己的小孩卻跑到樓梯，謝男追出來，返回屋內就見到女嬰呼吸頻率不太一樣，輕拍肩膀卻仍沒反應，立刻打電話給謝妻，又撥打給119送醫，兩頰的瘀青，是擔心嗆奶，搶救過程用手扳開女嬰臉頰所致，否認虐嬰，並稱「相信太太也不會虐嬰」。

但法官問：「你們是主要照顧者，女嬰的傷勢不是你，就是你太太造成」，辯護人則稱，醫院鑑定報告稱在電腦斷層掃描前72小時所致，希望法院能函詢，是否可能是在2月16日到2月17日，所謂「外力」時間點到底是哪1天。

檢察官聲請，依女嬰臉頰瘀青的照片，委由台大醫院鑑定，受傷的時間點、以及原因，藉以比對案發時瘀青是否真如謝男所稱是急救所致，李母當庭說，有利用「時光小屋」軟體紀錄生長，可以提供作為鑑定的依據。

李母當庭痛罵，2月19日以後至今飽受精神虐待，每次面對醫生，都擔心是不是有新的病症，多次開腦手術以及藥物都無法治癒頑固型癲癇，下個月還要切除4分之1的腦部，2歲4個月都不會說話、站不穩，並指責謝姓夫妻「你們也是為人父母，卻卸責說不知道，根本鬼話連篇。」法官諭知候核辦。

(中時 )