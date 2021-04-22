安妮笑說，沒想過會得獎，她想把這份喜悅與阿嬤分享，希望阿嬤加油、趕快好起來，有天帶阿嬤一起去印尼玩。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜今頒發模範勞工，感謝安妮的貼心照顧。（許哲瑗攝）

冠蘭今在母親陪同下出席新北市模範勞工表揚大會，她開心的說，很高興能得獎，她很喜歡現在的工作，「雖然我學習比較慢，但只要我肯做、努力學習，我一定做得到！」（許哲瑗攝）

冠蘭目前在中和的公園擔任清潔人員，雖工作訓練很辛苦，但她從不喊累，從分類垃圾、掃落葉通通難不倒她。（許哲瑗攝）

來自印尼的安妮來台擔任看護11年，雖無法與自己的家人同住，但她視照顧的阿嬤為自己的「阿母」，每天背著不良於行的她下3樓出門散步，更為阿嬤學做一手台灣好菜，麻油雞、香菇雞湯、炒麵通通難不倒她，一步一步陪伴阿嬤走出憂鬱症陰霾；安妮今獲新北市頒發優良勞工，她開心表示，想把這份喜悅與阿嬤分享，希望阿嬤加油、趕快好起來，有天帶阿嬤一起去印尼玩。

34歲安妮2013年來台工作，曾照顧腦麻身障兒5年，3年前轉換雇主照顧現在的阿嬤；安妮說，其實62歲的阿嬤比她的親生媽媽還小，她有時思念遠在印尼的家人，總覺得阿嬤就像自己的「阿母」一樣，主動找阿嬤聊天、逛街買衣服、抱著睡覺，就連與印尼的5歲小兒子視訊聊天，阿嬤也會「參一咖」一起聊，好感情令人稱羨。

阿嬤中風后不良於行，一度患有憂鬱症，安妮剛接手時阿嬤不說話、也不吃飯，她日日陪著阿嬤聊天、散步、做運動，怕阿嬤吃不習慣東南亞口味，她學了一手台灣味好菜，麻油雞、炒麵、香菇雞湯都難不倒他，每天背著阿嬤從3樓到1樓，再推輪椅走8公里去醫院復健，即使信仰不同，也樂意陪阿嬤到宮廟參拜、祈福，貼心舉動讓家屬相當欣慰。

「阿嬤我愛妳！妳要早日康復！」新北市長侯友宜今頒發模範勞工，安妮推著輪椅帶阿嬤一起出席，阿嬤見安妮上台領獎感動掉淚，安妮抱著阿嬤拭淚安慰道「阿嬤不要哭！哭了醜醜喔！」；安妮笑說，沒想過會得獎，真的嚇了一跳，很高興遇到很好的老闆，她想把這份喜悅與阿嬤分享，希望阿嬤加油、趕快好起來，有天帶阿嬤一起去印尼玩。

另名模範勞工得獎者39歲冠蘭，從小是唐氏症寶寶，畢業後陸續進入德霖技術學院、中和區公園擔任清潔人員，雖工作訓練很辛苦，但她從不喊累，從分類紙餐盒、洗廁所、擦桌椅、掃落葉，通通難不倒她，看見環境在她的清潔下變得更舒適、更乾淨，還不少路過民眾和鄰居和她道謝，是她工作最大的成就感。

冠蘭今在母親陪同下出席新北市模範勞工表揚大會，她開心的說，很高興能得獎，她很喜歡現在的工作，「雖然我學習比較慢，但只要我肯做、努力學習，我一定做得到！」

「感謝有你們的付出，讓新北市更好！」侯友宜今天頒獎給244位模範勞工、優良工會以及優良駕駛，他感謝大家在每個崗位努力付出並強調，今天在場的勞工是207萬勞工中最頂尖的、值得驕傲的，尤其公車、計程車駕駛朋友，逢年過節是他們最忙碌的時候，跟市長以前擔任警察時一樣，對勞工朋友的辛勞感同身受。

(中時 )