台股今（22）日趁著指數再寫新高，傳產股全面噴出之際，近午盤獲利回吐賣壓湧現，代表傳產類股的非金電指數拉出長十字黑K線，指數一度翻黑，加權指數也更著跌至平盤下，最低來到17,066點，與早盤最高17,428點相差高達362點，也是呈現十字日K線，至近1點時，成交值已達5,700多億元，早已突破歷史天量，市場推估今天將衝上6,700億元以上。

投資專家指出，傳產股近來天天噴出，成交量能爆增，顯示籌碼已開始趨於不穩定，宜揚防爆量長黑下，法人或市場主力已開始落跑，散戶籌碼若過高時，很可能出現波段拉回整理，建議投資人不要追高，逢高宜調節。

台股加權指數在1點過後由台積電發動攻勢，台積電從平盤592元明顯拉升上漲4元至596元，指數隨即拉升至平盤上，市場投資專家認為，不排除是來自於政策護盤敲進，企圖以台積電穩住指數，同時，資金也可能從傳產撤出轉入跌深的績優電子股。

(工商 )