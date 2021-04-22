2021雲林全國中等學校運動會今天是最後一天，田徑場上選手們努力在炎熱的天氣下奮戰，高女組400公尺跨欄地主雲林縣麥寮高中楊睿萱、林美秀、黎家均包辦金、銀、銅三面獎牌，隨後三人和隊友王芊琇在4x400公尺接力再用金牌劃下句點，楊睿萱更以個人獨拿4金成績開心畢業，未來計劃到美國挑戰自我。

楊睿萱本周一才在高女組400公尺決賽以54秒33破大會紀錄摘金，周二和隊友搶下高女組4x100公尺接力金牌，今天再於400公尺跨欄、4x400公尺接力補上兩金，她已經申請好美國華盛頓州立大學獎學金，最快今年就會出國深造。

今天在400跨欄，楊睿萱因為有點疲勞，最後一個欄架步伐有點沒跨好，雖然以59秒42摘金，但覺得沒能進到58秒有點可惜，不過能以地主身份留住金牌，她也很開心。

同樣是高中最後一戰的林美秀，透露上個月青年盃開始有點撞牆期，透過看影片、回想之前比賽的心情，能在主場出賽更佳興奮，也很開心和隊友一同站上頒獎台。

接下來麥寮高中要由黎家均接棒領軍，期許自己能跑進60秒內，再創佳績。

(中時 )