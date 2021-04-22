雙城隊今日由日籍投手前田健太先發，他只投3局就失7分退場，不過這場比賽雙城與運動家不停交換領先，成為打擊混戰，最讓人傻眼的是延長第10局，原本雙城以2分炮要到領先，結果下半局雙城在2出局後2次離譜失誤，讓運動家最後以13比12逆轉，奪下近期的11連勝。

雙城與運動家之戰相當混亂，兩隊總共敲出31支安打，其中包含7轟，分數不停互換領先，前田健太在第2、3局出現大亂流，合計被敲8支安打、失7分提前退場，其中挨了3發全壘打，不過幸好隊友很幫忙，5、6兩局也各打3分超前分數，助前田逃敗。

9局下半運動家靠著高分犧牲打追平分數，將戰線拉到延長賽，10局上半突破僵局制，巴斯頓(Byron Buxton)敲出超前2分炮，雙城一度以為勝券在握、相當激動，結果10局下半風雲變色，2人出局後連丟2保送形成滿壘，結果雙城二壘手、三壘手先後發生低級失誤，平凡的滾地球一次溜手、一次大暴傳，「背靠背失誤」讓運動家輕鬆拿到3分再見比賽，留下傻眼的雙城球員。

這已經是運動家連11勝，球迷們一定無法想像現在走在顛峰，因為開季時他們一度處於6連敗低潮，從1勝7敗之後，運動家接著連奪11勝，持續創造隊史紀錄中，目前站上美聯西區第一，而雙城則是4連敗。

運動家總教練馬文(Bob Melvin)說，「我們持續做正確的事，這是一種『永不放棄』的態度，勝利雖然遲到但總會來的，即使有幾次結果不如人意，但也從來沒有想過放棄。」

(中時 )