友銓電子(5321)持續擴大電商版圖，自去年第4季起陸續轉投資或購併多個網紅女裝品牌，目前電商業務佔營收比重已近80%，隨著電商服飾品牌併購效益發酵，友銓樂觀看待今年營運，預估今年營運將優於去年。

友銓現有電商及PCB兩大事業，友銓自2018年發展電子商務以來，陸續拿下多個時尚女裝品牌的經營權，2020年取得美而快公司100%實質經營權後，已成為國內最大女裝服飾電商業者，公司亦逐漸轉型為品牌孵化器，積極投入與網紅及KOL合作，推出聯名商品，並轉投資、併購網紅品牌，自去年第4季起陸續轉投資或購併多個網紅女裝品牌，目前電商業務占整體營收比重已接近80%。

友銓目前旗下品牌涵蓋Pazzo、MEIER.Q、Mercci22、Miyuki、YuYu Active、WEAR to EAT、Chenn Chenn、An'Q、Mouggan等多間知名網路服飾品牌，合計會員數超過200萬人；根據國外調查機構Mediakix研究，全球各品牌投注於網紅行銷的預算到2022年預估上看150億美元，友銓看準網紅與KOL的行銷強度，近幾年陸續與大饅大力、黃小米、Carina、居妮、查理與夢露等知名網紅合作，並都取得相當好的銷售業績，尤其在大數據網路行銷策略奏捷，加上新舊品牌雙力助攻下，公司電商業務營收表現逐年攀升。

友銓表示，公司積極投資台灣，將「台灣品牌孵化」列為營運主軸之一，且公司在宜蘭蘇澳設有產品設計中心及物流中心，擁有從成品的設計、生產、行銷到物流完整的電商資源；此一條龍的資源優勢，使友銓得以在近年來自歐美、日韓等國際快時尚品牌於台灣市場呈百家爭鳴的戰局之際，電商業務的營收數字仍能保持穩定成長的走勢。

受惠電商服飾品牌併購效益持續發酵，友銓第1季合併營收6.3億元，較去年同期成長達45.8%，為歷年同期新高，友銓表示，今年電商及PCB兩大事業都會成長，整體營運展望樂觀，營收及獲利均將較去年大幅成長。

(時報資訊)