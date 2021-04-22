台北市議員游淑慧今（22）日在臉書揭發「超狂違建」，不僅在頂樓違建，居然還隔間、安裝8台冷氣主機，加上合法五樓的6台冷氣主機，光看外觀就有14台冷氣，且曾有民眾上樓查看，小小的一層樓竟隔了16間房間。

游淑慧指出，台北市長柯文哲說違建是國恥，但這麼誇張的國恥正在台北「進行式中」，說什麼即報即拆，兩個月以來相關單位連看都沒看，頂樓違建也罷，屋主居然還隔成數間、安裝了8台冷氣主機，因此合理判斷應該是要出租謀利。

即便是合法的五樓，也裝了6台冷氣主機，游淑慧說，光從外觀看，就高達14台冷氣；而據陳情人表示，他曾經冒險上去看，小小一層樓居然就隔了16間房間。

台北市議員游淑慧踢爆「超狂違建」，且民眾檢舉多次未果。（圖／摘自游淑慧臉書）

游淑慧擔心，違法隔間、高承載電力、結構承載、逃生壓力等消防公安問題難料，附近居民也很害怕，雖檢舉多次但建管處只是登錄，從2月24日到現在，居然都沒到現場看過，且這兩個月內，屋主不斷施工裝潢、裝冷氣、入駐家具。

民眾無奈找上游淑慧，助理到場發現工人正將床墊一個一個搬入屋內，並對外人相當有警覺性。游淑慧表示，從2月24日開始多次檢舉，但建管處對於正在進行中的違規持續放任，讓她瞠目，於是上周接獲陳情後，也立刻要求建管處本周要回報查處狀況，但今天已經周四了，還在等建管處消息。

(中時新聞網)