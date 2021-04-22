台灣適逢半世紀以來大旱，中南部陸續有縣市鑿井抽地下水，地下水超抽議題也開始發酵，前內政部長、台大土木系教授李鴻源曾在《中天辣晚報》提出警告，雲林地層下陷日益嚴重，危及高鐵安全問題，李鴻源甚至說「高鐵只能搭到烏日站」，引起外界高度關注。

為了找出真相，盧秀芳合體李鴻源，帶著中天辣晚報製作團隊，首度走出攝影棚，21日上午8點從台北出發，搭高鐵直奔雲林，實地考察地層下陷情況， 兩人不僅在高鐵上觀察，高鐵烏日站後的實地感受，更特地到雲林虎尾直擊，大旱之下虎尾農田為何不用休耕，反倒有源源不絕的水源？原來當地位於灌溉末端，農民不只是旱年，平時也全靠抽取地下水灌溉，對此，李鴻源強調，雖說這些農田抽的都是淺層地下水，相對於「深層地下水」來說，對地層下陷的影響比較小，但長期抽下來，也是不好的。

《中天辣晚報》走出攝影棚，實地勘查地層下陷情況。(圖/中天電視提供)

此外，外界高度關注雲林地層下陷問題，造成高鐵雲林段「均勻下陷」，有沒有安全疑慮？李鴻源勘察現場後表示，「地層均勻下陷」，已經導致高鐵行經彰化站之後都得要減速，主要是台中「沒有均勻下陷」但彰化、雲林卻都有此問題，但高鐵台中跟彰化交接路段，就會出現所謂「不均勻沉陷」地段，必須減速行駛，若不減速恐將釀成意外，李鴻源更強調，花了4,500億蓋的高鐵，「今年不會有問題，明年"有可能"不會有問題，但高鐵未來還將服務30年甚至40年，地層下陷問題不解決，恐怕影響高鐵行車安全。」

雲林縣長張麗善接受《中天辣晚報》訪問。(圖/中天電視提供)

雲林縣政府得知中天辣晚報團隊，前往實地考察，縣長張麗善相當重視，特地到現場提供雲林最新抽取地下水的情況並強調，雲林縣內自從湖山水庫建成之後，雲林縣內的自來水水源供應，都由地表水而來，就不再抽取地下水，每年減少1億多萬噸地下水源的使用量，張麗善更表示，雲林地層下陷的情況雖然還在持續，但已經有所減緩。完整節目內容請鎖定4月26日《中天辣晚報》，帶您深入解析高鐵地層下陷危機。

(中時新聞網)