台北股市今(22日)大洗三溫暖，早盤集中市場加權指數來到17428.15點的歷史新高，盤中陸續有獲利回吐賣壓出籠，11點半後開始，指數一路下殺至17066.17點，翻黑下跌135.94點，終場收在17096.97點，下跌105.14點，成交值爆出6448億元的新天量。

台股開盤以17302.73點、上漲100.62點開出，台積電開高上漲4元，盤中一度拉高至598元，儘管盤中一度下跌逾百點，台積電最低僅下跌1元至591元，扮演控盤要角，聯電更是一路穩在盤上，最高來到56.2元，上漲2.8元，聯發科早盤一度回到千元以上，在電子權值股領軍，鋼鐵、航運連袂攻高下，指數開盤後不久即來到17428.15點，再創歷史新高。

受惠波羅的海指數(BDI)持續上揚，散裝、貨櫃航運揚帆攻高，散裝航運股新興、裕民等股價都攻上漲停，貨櫃的長榮衝破80元整數大關，最高來到83元，市值衝破4200億元，超越股王大立光。

鋼鐵人也是持續發光發熱，中鋼股價今日衝破40元，最高來到41.95元，午盤雖一度翻黑，但很快就翻到平盤以上，今日並創下逾53萬張的大量，中鴻股價今日再亮燈漲停，來到38.9元，第一銅也來到48.8元的漲停價，大成鋼、新光鋼盤中也都見到漲停價。

法人表示，近來傳產股交易火熱，成交量能大增，顯示籌碼趨於不穩定，要留意法人或主力大戶落跑，建議散戶投資人不要追高，資金持股水位過高的可逢高適時調節。

(中時新聞網)