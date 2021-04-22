台中市一名51歲女子2年來為全身廣泛性疼痛困擾，經各種治療都不見起色，台中榮總復健主任程遠揚今天表示，患者接受靜脈雷射治療，有如讓血液做日光浴，舒緩長期疼痛。

程遠揚指出，這名患者2年來為全身廣泛性疼痛困擾，尤其以頸部、雙肩及雙側臀部更是疼痛，雖然經過口服藥物治療、震波治療、物理治療以及注射治療，都不見起色。

程遠揚表示，這類型的纖維肌痛症病人，常有許多共同病症，如憂鬱症、焦慮症、睡眠障礙、疲勞無力、頭痛、顳顎關節障礙症、麻木刺痛、大腸急躁症、忘東忘西、無法專心等，這些症狀會大大降低病人的生活品質。纖維肌痛的病人女性居多，誘發纖維肌痛的原因目前仍未知。

程遠揚說，患者在接受靜脈雷射治療後，主要疼痛點都得到舒緩，除感覺較有活力外，長期失眠狀況也有改善。所謂靜脈雷射治療，就是低能量的氦氖雷射，將低能量雷射紅光導入人體靜脈血管中，等同讓血液做日光浴，進行細胞能量的轉換。

當雷射光照射血液時，程遠揚表示，可加強紅血球的變形能力，促進氣體交換功能，增強新陳代謝效率，進而改善疼痛的狀況。

程遠揚指出，目前國內外對於靜脈雷射已經作過相當多的研究，其中做的最多的就是關於疼痛治療以及傷口癒合，幫助血糖控制、減少冠狀動脈阻塞、以及改善肝功能等，這些在正式的醫學期刊中都發表過。另外，也有包括改善失眠、降低體內氧化壓力，調節免疫功能、減少血管發炎的研究成果。（編輯：黃世雅）1100422

(中央社)