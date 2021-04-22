彰縣府在22日世界地球日，為紫斑蝶生態導覽系列活動揭開了序幕，活動搭配食育小學堂市集等精彩內容，青農展售彰化優鮮農特產品。（吳敏菁攝）

灰面鵟鷹過境後，八卦山紫斑蝶翩翩登場，成功綠色環境學習營地，原生植物樹種豐富，營地並栽種多種食草及蜜源植物，紫斑蝶不僅北返，成千上萬紫斑蝶也被吸引，在此停歇、產卵，為了迎接嬌客到彰化，彰縣府在22日世界地球日，為紫斑蝶生態導覽系列活動揭開了序幕，活動搭配食育小學堂市集等精彩內容，青農展售彰化優鮮農特產品。

台灣蝴蝶保育協會理事長張榮華表示，全世界只有二個地方可以看到蝴蝶遷移，一個在美國加州的帝王斑蝶；另一個就是在台灣的紫斑蝶，八卦山就位在北返的生態廊帶上，每年過境成了吸引人特色，彰縣府也投入用心保育生態環境，春日裡漫遊八卦山，和紫斑蝶邂逅，寫下美麗的篇章。

縣長王惠美表示，灰面鵟鷹過境和紫斑蝶遷移等同為世界級，都過境八卦山，讓彰化在保育位置上舉足輕重，八卦山上環境保護得很好，成功營區綠色環境學習營地原生植物樹種豐富，並栽種多種食草及蜜源植物，尤其羊角藤更是斯氏紫斑蝶幼蟲的唯一食草，吸引成千上萬紫斑蝶，紫光飛舞，這次安排多元課程與導覽，適合親子們一起來深度旅遊。

這次導覽時間為 4月24日至5月29日每週六，上午及下午各一場次，共兩場次。4月25日上午8時30分至下午1時，也在成功營區綠色環境學習營地，舉辦食育小學堂，安排米粗糠防蚊包、盆栽、手繪環保提袋、種子吊飾等現場手作教學，現場青農展售彰化優鮮農特產品。

活動期間還有「三重送」，參加闖關活動，集滿6個闖關戳章，就能在扭蛋機扭出超值手作券；前250名領取闖關卡民眾，額外贈送運動i臺灣超吸水運動毛巾；姓名中有「紫、斑

、蝶、食、育、美、學」任一字民眾，再贈送純手工紫斑蝶別針，限量200份。

(中時 )