黃姓藥頭試種大麻，還沒成熟出售就被警察逮正著。（楊梅分局提供／邱立雅桃園傳真）

一名37歲黃姓藥頭吸毒成癮，發現大麻生意有賺頭，一邊批發大麻毒品販售一邊學習栽種大麻，日前他在向下游兜售時，遭警方鎖定，在交易現場被逮捕，警方在他口袋發現一張地契，竟是黃姓藥頭租來試種大麻之用，警方在一共搜出大麻種子118顆、大麻活株170棵，市值約8500萬元。

日前楊梅分局警方在網路上發現有民眾兜售大麻，查獲為20歲廖姓男子所為，並查扣乾燥大麻花6包。為刨根溯源，過濾廖男交情形及日常活動，再第2層溯源至20歲黃姓犯嫌，蒐集相關事證後，報請桃園地方檢察署指揮偵辦，並於19日實施搜索，於黃嫌住處起獲大麻電子菸油及大麻種子、子彈2發等物。

警方見機不可失、打鐵趁熱，再次過濾黃嫌交友狀況，並利用科技偵查手法，終於發現37歲黃姓供毒藥頭出貨訊息。警方對此不敢大意，在取得黃姓藥頭信任之後，相約交付毒品，於交易現場確認為毒品後，一舉逮捕黃姓藥頭，並查扣95顆2級毒品大麻口服膠囊、157張2級毒品LSD毒郵票、118顆大麻種子及新台幣2萬7000元販毒所得等證物。

楊梅警方查緝時，黃姓藥頭無法解釋118顆大麻種子做何他用，也矢口否認有種植大麻，但警方在黃姓藥頭隨身物品中發現一份租賃契約，警方用該租賃契約突破黃姓藥頭心防，他才坦承在龜山區一處工廠嘗試種植大麻，並帶領警方至現場，再查扣大麻活株170棵及自動化栽種設備計約35項200餘件。

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(中時 )