美智庫卡內基國際和平基金會副總裁柏科維奇（George Perkovich）21日投書「Defense One」。文中指出，隨著美國與中國大陸在東海、南海、台灣等地的齟齬日深，彼此因小小摩擦而升級成衝突，甚至動用核武的可能性也提高。然而，當雙方皆試圖透過網路作戰以在危機中獲取預警與早期優勢，卻又讓核戰的風險大大上升。這種不信賴與不安全感產生的核武安全困境，又因核武的機密性、網路攻擊的性質難以判斷等因素，而更為深化。

隨著北京在南海與東海持續推動軍事建設，結合其日益膨脹的自信心、對台灣的軍事恫嚇，讓華府開始思考強化對盟友、夥伴的承諾與軍事權力。例如，在台灣防衛上，華府可能由長期奉行的「戰略模糊性」，轉身擁抱較為清晰的立場。

然而，任何海上或空中的小小擦撞，都可能導致小規模衝突；此時只要雙方領導人認為不能示弱，必須展現決心與力量，衝突就可能升級，這些導致「意外戰爭」(accidental war)的風險上升。

此時，北京恐發動網路作戰，以抵銷美國傳統部隊投射至中國大陸周邊地區所產生的不利益；雪上加霜的是，若網路作戰的對象牽涉到美國核武指揮管制系統，會讓問題更為治絲益棼。

柏科維奇分析，美國擁有的核彈頭數遠超過中國大陸達數千枚，一系列的精準傳統打擊武器與飛彈防禦能力，再再威脅北京的報復攻擊能力。與俄國擁有相互保證毀滅的能力不同。雷根與戈巴契夫認知美俄雙方沒有人能贏得核戰，因此也決不能發動核戰；但華府從不認為與北京的戰略關係是建立在相互核脆弱性的基礎上。

大陸學者憂心，美國會透過網路作戰先制摧毀北京核嚇阻能力。相對地，美國則擔憂中國大陸使用網路攻擊削弱美國核武優勢。這儼然成為典型的安全困境：雙方都覺得對方威脅自己而採取防禦性行動，最終導致更深的不安全感。

此一安全困境又因為5大原因而更為加劇。第一，雙方核武庫的機密性，讓對方難以掌握真實資訊，而容易誤判。特別是用來指揮與管制核武的衛星系統、雷達與通信網路。第二，難以判斷網路入侵僅僅為了收集情報，還是發動破壞性攻擊的前奏。第三，雙方指揮管制系統由傳統部隊與核部隊共用。儘管對手可能只是想癱瘓傳統部隊的指管系統，卻被誤判為發動核攻擊的前兆。第四，網路作戰產生的影響難以控制，惡意軟體可進入無法預料之處產生無法想像的傷害，從而加深彼此的不安全感。第五，網路戰士與核戰士往往獨立作戰，很少在同一戰場作戰。網路戰士往往不能理解，其行為在數位戰場上會怎樣地被對手的核戰士與資深領導人所解讀。

前面種種因素的交雜下，針對美國與中國大陸核武指管系統的網路作戰，恐觸發激烈的回應並讓傳統武力衝突升級為核戰。柏科維奇悲觀地認為，這樣嚴峻的風險無法完全消除，雙方只能尋求減少這種悲劇發生的措施。

柏科維奇建議，美中雙方政治領導人都應密切監督網路作戰，特別是關於滲透高度敏感系統的行動(不論被滲透對象是情報或是軍事作戰準備)。政治領導人必須假定對手最終會發現我方的滲透行動，並推演對手可能反應。此外，政治領導人也須評估類似作戰是否會削弱國際法。

此外，他還呼籲為更完整掌握資訊，美中雙方領導人都應成立獨立的「紅軍」組織，來評估敏感網路作戰的風險。缺少獨立而客觀的第三方進行評估，實在太過危險。紅軍必須評估網路作戰產生的效益可能超出預期範圍，甚至評估反過來倒打己方政府、企業與夥伴的可能性，以及其影響為何。

柏科維奇認為，華府與大陸無須磋商便可採取前述建議，卻可迅速降低發生核戰的可能性；何況，核武衝突又會摧毀雙方。理想狀況下，兩大強權的領導人應能克服內部政治障礙，並展開負責任的對話。然而，隨著雙方走上談判桌的時間拖愈長，發生戰爭的風險就越高，彼此就愈需要採取前述機制以防止核戰的發生。

(中時新聞網)