一般免疫療法治療癌症，常常面臨可以殺死癌細胞的「Ｔ細胞」太少、反應太慢，以至於不夠強壯到殺死癌細胞，導致療效不理想，台大內科部蔡幸真研究團隊，找到人體內最強壯的Ｔ細胞「伽瑪-德爾塔(γδ) 」，透過在人體外大量複製「擴增軍隊」後，再把「大軍」輸回患者體內，接著用治療血癌的老藥「DNA去甲基化藥物」增強「部隊武力」來助攻，毒殺癌細胞，有效讓肺癌小鼠存活率大幅提高，突破性成果登上今年4月12日自然通訊期刊(Nature Communications)，最快一到兩年可走入臨床試驗，盼讓連對免疫療法也無效的人，也能獲得一線生機。

肺癌始終高居國人癌症死因的首位，一半以上的病患發現時已是晚期，雖有化療、標靶治療與免疫治療，但五年存活率仍待改善，其中最新的免疫療法，透過活化體內T細胞，來對抗轉移癌細胞的免疫檢查點抑制劑，對多數患者反應並不理想，往往只有3成患者有效，原因出在傳統人體內Ｔ細胞數量不多且反應太慢所致。

傳統殺手Ｔ細胞和最強毒殺手伽瑪-德爾塔Ｔ細胞相比，伽瑪-德爾塔Ｔ細胞是在所有Ｔ細胞中最強的一支。鄭郁蓁攝影

台大毒理所助理教授，台大內科醫師蔡幸真表示，團隊找到免疫療法的機轉，也就是找到人體內對抗癌細胞最強壯的「辣隻」Ｔ細胞「伽瑪-德爾塔(γδ) 」，跟傳統的Ｔ細胞不同，伽瑪-德爾塔Ｔ細胞（γδ Ｔ）不僅反應迅速，且最具有攻擊癌細胞的能力，不需要跟癌細胞上主要抗原配對，唯一缺點就是在血液中的數量較少。

此外，團隊更首度發現治療血癌的老藥「DNA去甲基化藥物」可以增強γδ Ｔ細胞的毒殺癌細胞的能力，還可強化免疫突觸，緊緊抓住肺癌細胞，大幅提高精準殺傷力。

臺大醫院發表肺癌免疫治療新策略-去甲基化藥物促進伽瑪-德爾塔T細胞抗癌療效 。鄭郁蓁攝影

蔡幸真表示，研究開啟了肺癌免疫療法新篇章，未來可先在患者自體抽取出γδＴ後，在體外大量複製，先製造「大軍」，在把整個「軍隊」輸回人體，並投以去甲基化藥物，活化並增加基因表現，助攻毒殺癌細胞能力，在肺癌小鼠實驗，可大幅延長存活率，尤其對於原本基因不屬於免疫敏感性者，在所有患者中高達三分之二病人，有望提高基因敏感性，有顯著療效。

蔡幸真表示，這項新療法不只能應用於肺癌，目前在大腸癌、卵巢癌初步測試都有不錯效果。此外，γδ T細胞也是少數可以做異體移植的免疫細胞，還能利用基因重組工程，讓現有毒殺能力更升級，預估未來9成肺癌病人有機會使用，最快一到兩年內臨床試驗。

而台大內科部胸腔科主任施金元表示，目前國內免疫治療都放在後線，不過，由於治療效果與患者本身的免疫能力有關，事實上越早進行越好，未來如果經過確效，可望逐步拉到第一、二線使用，效果會更好。

(中時 )