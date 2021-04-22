全球經濟持續熱絡，提供REITs良好的成長動能，法人表示，預期各地區包括美國、亞洲等相關REITs應該都會有好光景。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝說，美國房市已重回上升軌道，從近期發布經濟數據即可以看出，如上週初請失業救濟金人數減少19.3萬人至57.6萬人，降至2020年3月疫情來最低；3月零售銷售成長9.8％，創10個月最大增幅；3月製造業產值成長2.7％，創8個月來最大增幅；4月NAHB房屋市場指數自82攀升至83；更重要的，美國3月新屋開工數較前一個月激增19.4％，換算成年率後為174萬戶，高於經濟學家預測的161萬戶，且是2006年來最多。

李文孝表示，今年資金明顯轉進價值型產業，去年漲幅嚴重落的REITs產業高股利率優勢重獲青睞，今年來股價否極泰來，由於拜登上任後加速疫苗施打進度，加上1.9兆經濟刺激方案助攻，美國經濟將加速復甦，可望帶動零售及旅館業績成長，美國REITs產業成長可期。目前美國REITs市場整體NAV折價1％，股利率達3.3％，與公債利差高達160bp，遠高於歷史平均130bp，深具物美價廉吸引力，在產業基本面改善利多下，REITs將穩健上漲。

元大全球不動產證券化基金研究團隊表示，超低利率時代，住宅不動產市場投資快速回溫，其中美國房貸利率為歷史新低水準，去年下半年已見增溫，新屋房屋銷售3月份持續超越疫情前高點，二手房平均銷售速度創近年新高。隨著美國疫情和緩，投資人樂觀看待REITs後市上漲行情，關注住宅、飯店和日常零售領域復甦反彈機會。

除了美國房地產金融商品之外，元大全球不動產證券化基金研究團隊也看好亞洲地區的REITs。該投資團隊表示，隨著疫苗普遍施打，全球商業不動產投資大幅回升下，觀察以美國、英國和德國最吸金。看好美國產業多元發展，全年租金可望維持正成長，此外，亞洲受惠美國選後貿易風險降低，疫後經濟復甦可期，看好日本補漲機會。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷同樣表示，REITs可望隨著後疫情時代復甦，企業重新營業和消費者增加了面對面的活動下同步成長，財政和貨幣刺激政策雙管齊下，充沛流動性與持續低利率環境，REITs的評價相對股票和固定收益資產具有吸引力，且營運基本面持續改善，都有助於長期REITs股價表現。

(工商 )