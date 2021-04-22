響應世界地球日，台泥花蓮DAKA-開放生態循環工廠推出了「和平低碳單車遊」遊程；台泥指出，除了是協助工廠周邊部落發展生態觀光以外，也呼應了台泥減碳永續的理念。

台泥董事長張安平指出，氣候變遷的問題已經不是單一國家或單一地區可以自我解決的。全人類必須一起坐下來談合作，因為對地球所有的人只有一個相同的未來。

此次活動是由雲朗觀光集團與捷安特協力台泥規劃，以在地創生、低碳環保主軸推出「和平低碳單車遊」，規劃半日遊程，走訪水泥廠所在的花蓮和平村，與台泥所屬的和平生態工業港、DAKA園區，除了探索部落海灘私房景點、品嘗在地特色小吃，還能將單車騎進歐盟認證的生態工業港，在港邊眺望「花蓮藍」，並且欣賞水下豐富珊瑚礁與繽紛的熱帶魚群。

台泥也希望，藉由此活動，能將花蓮DAKA-開放生態循環工廠周遭聚落，把人車效益外溢到部落，協助部落發展出特色旅遊。

除了單車旅遊，音樂也是體驗部落人文的重要媒介，台泥指出，DAKA自4月30日起，將連續第二年開放「DAKA 音樂村」表演舞台，讓全台原民音樂人可以自由申請演出，最終將選出優秀的歌手或團體，台泥並將邀請獲選的音樂人，參與7/31、8/1即將在鄰近台泥DAKA的漢本海灘，舉辦的「我救廢！音樂祭」夏日演唱會上高歌。

(工商 )