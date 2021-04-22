日本擬於2年後排放福島核廢水入海，而駐日代表謝長廷也表達「台灣也有排放核廢水」，遭砲轟為「助」日代表。國民黨今天召開記者會表示，已具名向警政署署長信箱舉報，呼籲府方、行政院比照迅速處理假消息的作風，儘速要求警政署法辦謝長廷，讓釋放虛假訊息的源頭得到法律制裁。

日本政府日前宣布，預計在2年後將福島核電廠事故產生的核廢水排入海，引發周邊國家抗議，但我駐日代表謝長廷14日在臉書發文稱，台灣也有排放核廢水，「自己排放又抗議日本排放，就難義正辭嚴」，遭到炮轟。

對此，國民黨文傳會主委王育敏表示，對於謝長廷將核電廠正常排放水與福島廢水混為一談，台電也澄清，排放的反應爐冷卻用水與日本接觸到爐心的爐水完全不同，日本福島電廠發生核災爐心熔毀，帶有放射性的爐水，其放射性強度遠超過台電正常運轉的核能電廠；原能會也強調，台灣核電廠廢水是正常排放，跟福島狀況「完全不同」，並質疑謝的說明是站在外交立場。

國民黨革實院長羅智強抨擊謝長廷不只「助」日代表，還是「舔」日代表，呼籲蔡英文總統立即召回謝長廷到國會接受質詢說明，謝如果這麼愛日本，就該帶著一杯核廢水當眾喝下，證明他對日本的愛。

文傳會副主委黃子哲說，他已具名向警政署檢舉謝長廷製造假訊息，日前網路上流傳來源不明的府方公文，內容指政府將引進日本福島核電站部分污染水進行處理與排水事項，府方立即緊急澄清，就連蔡英文也發臉書譴責該假消息。

話鋒一轉，黃子哲批評，總統府隊假消息反應如此迅速，但對於謝長廷明顯釋放假消息卻裝聾作啞，再次展現綠營執政的雙標，國民黨強烈要求蔡政府展現對於「假訊息」的迅速反應，儘速將謝長廷撤職並法辦，並呼籲謝長廷為此道歉、下台。

(中時 )