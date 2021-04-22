422世界地球日，新竹市議會由議長許修睿帶頭「關燈1小時，行動愛地球」；市議員李妍慧辦公室則到台東「天使的眼淚」嘉明湖，空拍發現嘉明湖水位不斷下降，指地球修復作業已刻不容緩。行政院政務顧問鄭宏輝將在24、25日與林務局新竹林管處，聯合舉辦「森日快樂種下愛的樹苗」公益贈樹活動。

許修睿呼籲民眾一起用行動修復受傷的地球，指地球只有一個，身為地球人的我們都應當好好保護它，面對日益嚴重的極端氣候，尤其國內發生的缺水危機，更值得大家警惕，要珍惜各項資源，才能讓地球還有後代子孫永續經營。

李妍慧表示，今年世界地球日主題是「修復我們的地球」，她希望利用這次嘉明湖的空拍影片，讓民眾關注氣候變遷造成的缺水問題，同時也響應「一人一公斤砂石，為永續嘉明湖步道而背」活動，永續山林資源。

市議員李妍慧辦公室到台東「天使的眼淚」嘉明湖空拍，發現嘉明湖水位不斷下降。（李妍慧提供／羅浚濱新竹傳真）

鄭宏輝表示，為響應世界地球日特別與新竹林管處合作舉辦「森日快樂 種下愛的樹苗」活動，24日在東區龍山里活動中心，25日在香山區頂福里集會所，活動時間皆從下午1點半開始、預計下午3點結束。

活動現場將發送800株的台灣原生種樹苗，樹種有羅漢松、七里香、含笑和山黃梔，民眾只需憑今年2張發票即可免費兌換，發票將全數捐贈新竹市愛恆啟能中心與創世基金會，將愛心轉化為行動，幫助新竹市的弱勢朋友。

現場提供好吃爆米花、研磨咖啡與814鳳梨冰棒，讓大小朋友們熱心公益也能快樂愛地球，假使樹苗移植後成功存活，可透過LINE官方帳號回傳，就有機會獲得神秘小禮物。

(中時 )