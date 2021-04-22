亞太電(3682)今(22)日舉辦臨時股東會，進入5G時代，目前尚未看到惡性的低價競爭，亞太電總經理黃南仁表示，亞太電在資費的設計上，「不會去做市場資費的破壞者」!

黃南仁表示，資費5G設定上，亞太電為以服務為基礎，「不會去做市場資費的破壞者」，現在亞太電5G用戶有60%都是999元以上資費，對於ARPU提升明顯貢獻，對營運絕對是有正向助益的。

黃南仁表示，觀察現在電信業的5G發展來說，其他電信業者60%都是既有客戶，亞太電卻有90%是新客戶，反而是既有客戶比較少，這是亞太電很不一樣的地方，主要原因推估因為亞太電現在還是使用MVNO行動虛擬網路業務(Mobile Virtual Network Operato)，所以沒有大力在向客戶推廣，避免屆時和遠傳的共頻、共網上路後，用戶還要再更換一次SIM卡，增加用戶的困擾，亞太電是計畫等到真的共頻共網的上路後，就會大力推廣5G，到今年年底希望5G用戶可以淨增加20萬、總數達40萬。

由於亞太電和遠傳(4904)在5G將緊密合作，市場也對於雙方的「好事」相當期待，黃南仁表示，是否和遠傳合併現在沒想到，且電信業的合併法規也很嚴謹，但是對於任何可能性不排除，雙方大股東對於合併一事也都尚未討論到。

(時報資訊)