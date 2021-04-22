立委鄭運鵬22日透過臉書表示，21日他召集一個很特別的協調會議，幫忙全國只有三家的「商務包機民航公司」申請指揮中心核准私人商務包機，也能出團加入台灣帛琉旅遊泡泡的國家隊。

鄭運鵬說，台灣帛琉的旅遊泡泡原本被期待是疫情發生一年多以來，全球罕見的國際旅遊沙漠綠洲，但是因為初期各界過度期待、物以稀為貴，加上防疫標準不低，造成有行無市、後期降價求售的瓶頸，非常可惜。

鄭運鵬提到，私人商務包機是國人和他都比較不熟悉的領域，大致上就像美國新聞和電影上常見的豪華私人飛機產業，多半是國際企業老闆自用和招待貴賓的航程，他很意外這個客群對旅遊泡泡會有主動提出的需求。

鄭運鵬說，私人商務包機不能對外販售機票，以免干擾民航公司和旅行業者的許可業務，可以想像就是多元化計程車（UBER）和傳統計程車的差別，客群就像日本製的壓縮機一樣稀少，消費力應該是非常驚人。

鄭運鵬認為，一開始私人商務包機沒有被指揮中心列入旅遊泡泡的開放對象，應是各機關當時沒有思考到的小眾市場，所以他認為業者的陳情的確有道理，而且如果商務包機的客源穩定，在防疫規範一視同仁的前提下，也是送給帛琉友邦的另一項禮物，符合兩國互相開放的本意。

鄭運鵬強調，這個新模式，牽涉到帛琉政府是否同意（外交部）、指揮中心是否放心（衛福部）、起降機場是否可行（交通部），其實還蠻複雜的，他期待二週內可以看到成果。

(工商 )