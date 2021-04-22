新冠肺炎疫情期間，民眾為了落實防疫新生活運動，紛紛戴上口罩。泌尿科醫師觀察發現，以往冬季尿滯留手術多，但疫情期間，急性尿滯留手術卻有減少，研判是民眾戴口罩的習慣減少了感冒的發生，間接減少了急性尿滯留所致。

70歲的林先生，服用攝護腺肥大藥物已超過3年，平時固定於門診治療，但是去年10月因有感冒症狀自行購買成藥服用，沒想到吃3天藥後突然完全無法排尿，趕緊就醫，診斷為急性尿滯留，先進行導尿並安排接受攝護腺手術。

書田診所泌尿科主任醫師林儒廷表示，感冒常用藥物常含有抗組織胺，可能導致排尿不順，攝護腺肥大者在尿道受壓迫與藥物兩者相加下，就易造成急性尿滯留，如同林先生所發生的狀況。急性尿滯留發生時大量尿液滯留在膀胱內，當膀胱過度膨脹，收縮力量不足，尿液無法排出而造成疼痛不適，須儘快接受治療，以免造成膀胱神經損害，甚至傷及腎功能。

林儒廷表示，2020年全球都籠罩在新冠肺炎的陰影下，為了防疫，幾乎是人人口罩不離身，透過飛沫傳染的疾病相對減少。疾管署的統計也顯示流感併發重症的人數也較往年明顯降低。

據林儒廷以往門診觀察，每到冬季感冒人數上升時，攝護腺肥大患者出現急性尿滯留須緊急治療的人數也會增加，但2020年接受攝護腺手術者，較往年約少1成，推測原因可能與多數人都有戴口罩，飛沫傳染感冒的機會降低，而使得急性尿滯留須接受手術的比例也下降。

林儒廷提醒攝護腺肥大者，平時應養成戴口罩的習慣，可降低感冒須服用感冒藥的機會，感冒就醫時，應告知本身病史並留意用藥後排尿情況，當排尿狀況有改變應儘早回診。同時也應定期追蹤治療攝護腺肥大，減少急性尿滯留的可能。

(中時 )