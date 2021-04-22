今天是世界地球日，民進黨提到能源轉型以中火為例表示，2020年中火燃煤已減量少了610萬噸，民進黨重視能源轉型的決心看得見。

民進黨指出，政府不是因為世界地球日才開始推動能源轉型，民進黨上任以來終於讓台灣能源轉型工程推上了軌道，國民黨馬前總統八年執政的期間，當初風力發電的成長只達成馬前總統設定目標的7.7％；宣示要在2015年完成國內第一座離岸風場的承諾也跳票，不禁讓人遺憾，若國民黨當年願意跟如今一樣重視能源轉型，台灣可以更早完成目標。

民進黨舉例，台灣民眾關心的中火燃煤議題，更是在國民黨執政時期是最嚴重的時候，中火現在的10部發電機組，也全都是當年國民黨決定興建的，尤其2014和2015年更是中火燃煤量最高的時候，一年都在1800萬噸左右；而在民進黨2016年執政後，努力落實能源轉型，到2020年，中火燃煤已減量少了610萬噸，民進黨重視能源轉型的決心看得見。

民進黨表示，國民黨現在在野高喊能源轉型口號，但是國民黨執政時對能源轉型政策卻毫無作為。馬總統卸任時，全國的低壓智慧電表只有不到一萬具，小英總統四年時間卻能裝設一百萬具。馬英九前總統更是對再生能源的定位，使用「丑角」這樣匪夷所思與缺乏遠見的詞來形容。但以再生能源目前的成長速度還有供電數據來看，證明民進黨不只可以做到，而且可以比馬政府做得更好。

民進黨強調，面對全球氣候變遷影響，朝向2050淨零排放目標的低碳轉型工程，民進黨自2016年執政以來開始積極部署，攸關「淨零排放」目標的非核、減煤、增氣、展綠的能源轉型，也早已進行。

(中時 )