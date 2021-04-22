1名酒醉男子，日前心情不佳在馬路上閒晃，且肉身擋水泥車說要給車撞，附近民眾發現趕緊報警處理，警方趕抵現場將癱坐在馬路上的男子，先安撫其情緒並耐心勸離，讓男子情緒逐漸緩和，員警的軟性處理甚至讓韓覺得行為欠佳，向警方道謝，搭計程車返南投家，圓滿落幕。

台中市第五警分局北屯派出所警員陳崇保與黃啟賓，日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，軍功路2段與松竹路1段路口，1名男子站在車道中間，車輛只要轉彎就會撞到他，險象環生，且男子一直大聲嚷嚷要給車撞，不願意離去，請員警趕往現場處置。

2名員警得知情況後，騎乘警用機車火速趕往現場，看見46歲韓姓男子就站在車道上，恰巧1輛水泥攪拌車當時欲轉彎，因男子佇立車道中，停在該處不動，卻無計可施。

適逢上班時間，車流量十分龐大，警方見該名男子，疑似喝醉酒步乏不穩，韓男情緒十分不穩，一下說要叫員警將他帶回派出所，一下又說他沒犯罪，說詞反反覆，但2名員警保持同理心耐心傾聽下，並讓大貨車先開走。

韓男向警方說，因家庭狀況不和睦且來台中找工作不順利，喝酒發洩情緒，才會一時想不開跑到馬路上，員警輪流安撫韓男情緒勸：「沒有過不去的事」，最後韓男情緒穩定後，向警方道謝搭乘小黃回家，結束一場馬路驚魂。

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