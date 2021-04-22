今(22日)是世界地球日，環保與氣候變遷議題受關注，尤其台灣陷入乾旱缺水危機，相關政策應否調整引發討論。國民黨立委李德維今在臉書指出，昨(21日)參加立法院經濟委員會的考察團，走訪了日月潭，龜裂的潭底令人觸目驚心，而今天是「世界地球日」，談這個話題格外諷刺。

李德維指出，過去幾年，如果只跟著民進黨政府操控媒體，釋放的各種「大內宣」，你可能會以為「抗中保台」是全世界人類最關心的事，但其實真正的危機是「氣候變遷」。他提到，台灣此時此刻正受氣候變遷危害，中央研究院早已警告，受到溫室效應，海溫升高的影響，未來的颱風將比過去減少40％，春雨也會大幅減少，這些正是台灣水資源的主要來源。

李德維提到，這趟考察感謝經濟部，台電等部門分別說明了許多措施，但大家心知肚明，這些只能治標，只能應急，難以治本，如今全世界都在討論減碳，都在倡導「碳中和」，而民進黨政府光是一個「火力全開」的能源政策，就註定繞不過去，結果就是，台灣民眾既是「氣候難民」，也是「變遷兇手」。

而日月潭水位持續下降情形目前仍未緩解，日管處副處長廖錫標今表示，考量引橋過度傾斜，碼頭也有受損，影響遊客安全，決定自23日開始封閉水社碼頭，遊艇停止航行；伊達邵碼頭則仍開放搭遊艇遊湖。

(中時新聞網)