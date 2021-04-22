2021雲林全國中等學校運動會最後一天賽程，新北市光榮國中選手黃潮鴻，在國男組田徑標槍以71公尺09摘下金牌，達成賽前設定目標。

目前國二的黃潮鴻去年未達標無法參加全中運，今年全中運希望再突破個人最佳，奪金破大會，今天第1擲67公尺90就把大會紀錄60公尺53送入歷史，第2擲在出手速度夠快、力量集中等優勢下，締造了71公尺09大會新紀錄。

個性靦腆的黃潮鴻顯然還不習慣成為焦點，簡單表示感覺順順的，所以達成賽前奪金並破大會紀錄的目標，後面三擲很想再把紀錄往上增加，很可惜出手動作不夠完美，期待下次再來。

教練黃婉婷指出，黃潮鴻爆發力和運動神經很好，也能很快吸收給他的指導，雖然他話不多，卻對標槍投擲很有想法，就算嘴上不說什麼，會以實際行動表現出來，黃婉婷認為，如果黃潮鴻更高更壯的話出手角度、速度、力量不同，或許有望挑戰更好成績。

(中時 )