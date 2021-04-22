行政院今拍板「李義祥條款」的《刑法》第183條、第276條修正草案，依照過失致死情節輕重分成3種刑期級距，增訂過失致死罪情節重大者，最重可判7年與10年徒刑的2個級距。不過，此法尚待立法院審議，且即便通過不溯及既往，李義祥並不適用。

台鐵太魯閣408車次列車撞上墜入軌道工程車，造成49人死亡、2百餘人受傷，肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥被依過失致死等罪起訴，依據《刑法》修正草案現行法令，過失致死罪重判刑5年刑期，引發討論。

法務部表示，鑑於近年來發生多起重大公眾運輸及其他公共安全事故，對於一個行為卻造成多人傷亡，依現行法規最重僅能處有期徒刑5年，未能該當罪刑相當原則，且與人民法律感情不符，因此提出《刑法》第183條及第276條修正草案。

行政院會今拍板通過《刑法》第183條及第276條修正草案，修法重點為依過失致死情節程度量刑，未來行共分為3個級距，因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金；並增訂犯前項之罪，其情節重大者，處1年以上7年以下有期徒刑；同時增訂，其情節重大且因而致3人以上於死者，處3年以上10年以下有期徒刑。

行政院長蘇貞昌表示，殺人罪是死刑、無期徒刑、十年以上有期徒刑，十年是地板。但是過失致死罪是五年以下有期徒刑，透過修法區分犯罪情節輕重，以及侵害法益結果的程度，就過失致死罪，加重處罰刑度。

此外，刑法第183條公共危險罪部分，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；過失犯罪增列情節重大者，處5年以下、拘役或50萬元以下罰金。

法務部表示，修法後不溯及既往，修法前所發生的案件不適用修法後版本，施行日期以修法後公告3天內施行。

(中時 )