韓國新冠疫情升溫，當地政府22日指出，每日新確診者數達735位，並已連兩天都在700人以上，也是三個半月以來最多的一天。在疫苗接種方面，近期可望超過200萬韓國民眾都注射過。

韓國政府指出，最新增加的735位染疫者，其中715例都是本土感染的，故韓國總染疫民眾也增至116,661例。

同時，735位新確診者，是韓國自元月7日以來，單日所出現的最高數字。21日韓國新增731位新冠病患，已連兩日都超過700例以上。至於19日與20日的新染疫數字，也都在500位附近。

過去一周，韓國疫情趨向嚴峻姿態，每日都有600位以上新染疫者。同時，也有兩位不幸過世，使得當地疫歿者增至1,808人，致命率為1.55％。

為讓新冠病毒不擴大，韓國政府還是維持目前社交限制至5月2日止。至於一些娛樂聲色場所，所受到的疫情規範也比較嚴格。

目前，有一半韓國人，約2500萬民眾居住的大首爾地區，是採用二級警示，屬於五級規範內中等程度。其餘地區大部分則是比較寬鬆的1.5級。同時，韓國也禁止五人或以上群聚活動。

在全韓疫苗接種率方面，政府目標是到4月底時，有300萬民眾打過，到6月底再擴大至1200萬人。若一切順利，韓國有望在11月之前，創造一個群體免疫環境。

韓國政府現今已從COVAX(全球疫苗共享計畫)，與一些國際大藥廠，拿到約7900萬人份的疫苗數量。

日前，雖然韓國政府提出與美國疫苗互換計畫，但遭到美國方面片面拒絕，因為美國目前還是把新冠疫苗，優先供給自己國民為主。

21日，韓國總統文在寅也要衛生部門研議，引進俄羅斯衛星五號(Sputnik V)新冠疫苗可能性。

從2月26日開始施打疫苗開始，韓國已近200萬民眾打過，約6萬人已接種過兩劑。至4月月底左右，韓國每日疫苗接種人數將超過30萬。其中，約114萬人使用AZ疫苗，而近76.3萬是打輝瑞疫苗。

根據韓國政府統計，接種玩疫苗後共有52例死亡。儘管如此，到目前為止，韓國政府還是排除死亡與接種間的聯繫性。

(時報資訊)