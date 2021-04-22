面對來自中國的競爭壓力日益增加，美國兩黨國會議員今天提出一項法案，要求美國政府在5年內投入1000億美元，用於基礎和先進科技的研究和科學上。

這項由聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和共和黨參議員楊恩（Todd Young）發起的提案，也將另批准100億美元以指定至少10個地區科技中心，並制定一個供應鏈危機因應計畫。

這項稱為「無盡邊疆法」（Endless Frontier Act ）法案，代表在聯邦資金挹注下，政府支持私人單位和大學對先進科技進行研究的重大努力。

舒默表示：「這是兩黨的共識，美國必須對未來的科技進行投資，以超越中國的競爭。」他說：「率先開發出新科技的，不論是哪個國家，也不管是民主或專制國家，都能制訂使用條件。」

共同提案的共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher ）表示，美國在科學和科技的優勢地位正「面臨危機」。中國共產黨靠著數十年來竊取智慧產權和工業間諜活動，縮小了彼此科技差距，這不只威脅到我們的經濟安全，也影響到我們的日常生活方式。

由於舒默期盼能盡快核准此案，參議院商業、科學和運輸委員會（Senate Commerce, Science and Transportation Committee）預料下週對此進行最後審議。

(中央社)