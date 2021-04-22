自費接種AZ疫苗昨第一天上路，打氣稍有起色，中央流行疫情指揮中心統計，目前共有3萬6731人接種疫苗，另昨新增一例嚴重不良反應個案，為30多歲男性，接種疫苗後出現右臉麻痺，目前在門診追蹤中，而施打疫苗後出現顏面神經麻痺為國內首例。

指揮中心統計，昨天自費施打疫苗者共1732人，公費則有783人，目前總共有3萬6731人接種AZ疫苗。發言人莊人祥表示，昨天新增8件疫苗接種後不良事件，其中7件是非嚴重不良事件，另一件為其他疑似嚴重不良事件。

莊人祥表示，個案為30多歲男性，接種疫苗後，出現右側臉部麻痺，目前門診追蹤中。而接種疫苗後出現顏面神經麻痺是目前國內的首例。

莊人祥表示，有關30幾歲民眾接種隔日出現臉部右側麻痺，門診追蹤中背景值發現18～49歲民眾中，每10萬人有55.31人次，沒有接種疫苗也可能發生，可能是病毒感染或其他因素。經查英國接種疫苗後，顏面神經麻痺分析，發現不管是AZ疫苗或是BNT疫苗，發生數量與預期數量都差不多，沒看到因為打疫苗造成顏面神經麻痺個案有增加現象。

但相較於公費開打第一天，接種人數更高，莊人祥說，很多人接種會挑週五去，因為還會有兩天的休息，可能是主要因素，有關開放後，有的人不清楚自己是否可以預約接種，未來是否請假，協助找附近醫院施打，都有助於接種人數增加，會再看若有關單位可提供更多資訊來提高接種率。

有關目前國內自費預約接種AZ疫苗狀況，莊人祥表示，扣除昨天接種的一千七百多人，昨天又調查，今天開始到下週一總共有5千483人預約。第一天預約1917人最後打了1732人來看，預約和最後接種數還是會有落差。

明天開始開放第五、第六類公費對象接種，其中第六類為長照機構工作者與住民，要如何進行？莊人祥表示，需要各地衛生局與長照機構聯繫，可能要找醫療團隊進去施打，需要排程，就像過去到長照機構注射流感疫苗，都是委託醫護團隊進入機構施打。

至於第五類警察、憲兵的接種方式為何？莊人祥表示，可以由單位自己安排，原則上可以自行預約，或是單位中有跟某醫院有協定，就可以看單位何時預約方便接種，都可以來談。

(中時新聞網)