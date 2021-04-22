火箭小將史特林布朗(Sterling Brown)本週在邁阿密一家夜店外遭圍毆，而他所受的傷比原先預計都還嚴重很多，據說他被送往急診室時血流不止，隊友甚至說他有生命危險！早前據The Athletic消息說明他是如何被毆打的，據報告指出，史特林布朗在離開夜店途中上錯一輛計程車，導致與車上其他乘客發生言語衝突，消息人士指出，上面的人拿酒瓶直接往他頭上砸下去，導致血流不止，接著還進行圍毆，使他臉部受到多處重傷。

A couple of Rockets players, including Kevin Porter Jr., stepped into the altercation to protect Sterling Brown from his assailants, per @ShamsCharania, @KellyIkoNBA



Brown was hit over the head with a bottle in the altercation after entering the wrong van outside of a strip club pic.twitter.com/1XHhMX8nWy — Bleacher Report (@BleacherReport) April 21, 2021

而據報導，當時也前去夜店的凱文波特(Kevin Porter Jr.)試圖上前幫忙，而且還受了一點傷，所幸他沒有大礙，之後也在比賽中正常出賽。而史特林布朗處境仍非常糟糕，據報導，「他的臉進行非常龐大縫合手術，當時他在醫院血流不止，是接近毀容的狀態！」一位消息人士總結道：「如果他沒有那麼強壯身體，那麼可能早被打死了！」

儘管傷勢很嚴重，史特林布朗仍從醫院出院了，並返回休斯敦接受更多治療。據報導邁阿密警方正在審慎調查此事，NBA方面也會考慮給予球員相對的懲處，並於這之後因健康安全協議將他隔離。史特林布朗本季在火箭上了51場，有14場先發，平均上場24.1分鐘，場均8.4分4.4籃板1.4助攻，投籃命中率44.8%、三分球42.3%、罰球80.6%。

(中時新聞網)